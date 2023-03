Überraschende Trennung! Cullen verlässt Hamilton

Das ist eine echte Überraschung: Angela Cullen ist nicht mehr länger die Trainerin von Mercedes-Superstar Lewis Hamilton. Beide verkündeten am Freitag die Trennung.

Sieben Jahre lang war Angela Cullen als Trainern immer an der Seite von Lewis Hamilton. Jetzt gaben beide die überraschende Trennung bekannt. Gerüchten zufolge soll die Chemie nicht mehr gestimmt gaben. Der ungewöhnliche Zeitpunkt der Trennung zum zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien spricht .

«In den vergangenen sieben Jahren war Angela Cullen an meiner Seite und hat mich dazu gebracht, die beste Version meiner selbst zu sein. Durch sie bin ich ein stärkerer Athlet und ein besserer Mensch geworden», schreibt Hamilton auf Instagram.

Er wünsche ihr «das Allerbeste, wenn sie ihre nächsten Schritte unternimmt, um ihre Träume zu verfolgen. Ich danke dir für alles, Ang, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft für dich bereithält».

Cullen erwähnt in ihrem eigenen Post ihr «nächstes Abenteuer», in das sie sich stürzen wolle. Sie ist in Saudi-Arabien schon nicht mehr dabei. Die ehemalige Spielerin der neuseeländischen Hockey-Nationalmannschaft war nicht nur Trainerin Hamiltons, sondern auch seine Vertraute.

«Ich bin so dankbar und gesegnet, dass ich diese unglaubliche Reise in der Formel 1 erleben durfte, und ich weiß, dass meine Geschichte weitergehen wird. Danke an das Mercedes-Team, das in den vergangenen sieben Jahren meine Familie gewesen ist», schrieb die 48-Jährige.

Und an Hamilton gerichtet: «Du GOAT! Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, an deiner Seite zu stehen, ich bin so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast. Danke, dass du mich unterstützt, an mich glaubst und mir das grenzenlose Potenzial zeigst, das wir alle in uns tragen. Ich bin so gespannt auf das nächste Kapitel für dich. Es gibt nichts, was du nicht schaffst.»

1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149