Charles Leclerc 9.: Bei Ferrari geht die Angst um

​Ferrari macht in Saudi-Arabien bislang nicht den Eindruck eines Teams, das Red Bull Racing in Bedrängnis bringen kann. Immer wieder erkundigte sich Charles Leclerc nach dem Befinden seines Autos.

Die Angst geht um bei Ferrari: Schon vor dem Wochenende war klar, dass der Monegasse Charles Leclerc in der Startaufstellung zum Saudi-Arabien-GP um fünf Ränge zurück muss – wegen des Einbaus einer dritten elektronischen Steuereinheit (ECU). Erlaubt sind pro Saison davon zwei Stück. Noch vor dem zweiten Saisonrennen strafversetzt werden, das ist alarmierend.

Es wird noch übler: «Aus Sicherheitsgründen», wie seitens Ferrari erklärt worden ist, erhielten Leclerc und sein spanischer Stallgefährte Carlos Sainz vor dem ersten Trainingstag auf dem Jeddah Corniche Circuit einen neuen Verbrennungsmotor. Formel-1-Champion Damon Hill: «Das erweckt bei mir nicht den Eindruck eines Rennstalls, der sich seiner Sache sicher ist.»

Es fiel auf, wie sich Charles Leclerc am Funk immer wieder über den Zustand seines Wagens erkundigte, mal wegen einer Kupplung, die seiner Ansicht nach nicht den richtigen Biss hatte, mal wegen eines Motors, der nicht volle Leistung abgab, was mit der Abgabe der elektrischen Energie zu tun haben kann.

Standard-Antwort von seinem Renningenieur Xavier Marcos Padros: «Einen Moment, wir schauen nach …»

Die Tifosi werden aufgestöhnt haben, als sie die Trainings-Rangliste aufriefen: Sainz im ersten Training Siebter, Leclerc auf Rang 11; Leclerc im zweiten Training Neunter, Sainz Zehnter. Und das soll ein Ferrari sein, das den ersten Fahrer-WM-Titel seit 2007 erobert?

Charles Leclerc sagt: «Wir haben heute ein paar neue Teile ausprobiert, und alles läuft nach Plan.»



Das sind, um genau zu sein, geänderter Rand des Unterbodens, neue Frontflügel-Endplatten, veränderter Beam-Wing (das Flügel-Element über dem Getriebe).



Leclerc weiter: «Es ist schwierig, ein Gefühl für die Hackordnung zu erhalten, weil jedes Team ein ganz eigenes Programm durchzieht. Das Auto fühlt sich nicht übel an. Ich werde alles aus der Quali holen, aber angesichts meiner Strafversetzung denke ich vorrangig daran, wie ich im Rennen vorrücken kann.»



Die Konkurrenz glaubt noch nicht, dass wir am Roten Meer das wahre Ferrari gesehen haben. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Die werden am Samstag Leistung aufdrehen, da bin ich mir ganz sicher.»





2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149