Live-Ticker Saudi-Arabien-Quali: Wer holt die Pole?

​Abschlusstraining zum dritten Grossen Preis von Saudi-Arabien auf dem schnellen Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer: SPEEDWEEK.com tickert live vom Qualifying, ab 17.30 Uhr.

Wer schafft sich in Saudi-Arabien die günstigste Ausgangslage für den Grand Prix von Saudi-Arabien? Den stärksten Eindruck haben im Training Max Verstappen (Red Bull Racing) und Fernando Alonso (Aston Martin) gemacht.

Wenn es in Dschidda um die Pole-Position geht, lautet das Motto: Fehler sind verboten. Denn für den schnellen Strassenkurs gilt das Gleiche wie im Leitschienenkanal von Monte Carlo – selbst der kleinste Moment der Unachtsamkeit endet in der Pistenbegrenzung. Solche Kurse verzeihen nichts.

2021 setzte Weltmeister Max Verstappen in der Quali seinen Wagen in die Mauer, Lewis Hamilton schnappte sich die Pole. 2022 eroberte Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez den besten Startplatz.

​



​





2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149





Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Samstag, 18. März

09.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Top 10: Drivers behaving badly

11.00: Sky Sport F1 – Villeneuve & Pironi

12.45: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

13.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

14.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.30: Drittes Training

17.30: ORF1 – Vorberichte zum Abschlusstraining

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.00: ServusTV – Analyse Qualifying

19.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

20.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

21.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

21.30: Sky Sport F1 – Top 10: Crazy finishes

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 19. März

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

10.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2022

14.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Türkei 2006

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

17.40: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Grosser Preis von Saudi-Arabien

19.40: ORF1 – Motorhome

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

21.00: Sky Sport F1 – Vettel: More than a Champion

22.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

22.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.55: ServusTV – Das Rennen