Dr. Helmut Marko: «Ferrari hat nicht voll aufgedreht»

​Starke Leistung von Max Verstappen und Fernando Alonso im Aston Martin, schwache Darbietung von Ferrari und Mercedes. Wie Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko die Lage in Saudi-Arabien einschätzt.

Eine bärenstarke Vorstellung von Formel-1-Champion Max Verstappen am ersten Trainingstag auf dem Jeddah Corniche Circuit, mit zwei Bestzeiten, eine erneut begeisternde Leistung von Fernando Alonso mit Aston Martin; aber eine mittelprächtige Darbietung von Mercedes-Benz und Ferrari mit Ach und Krach in den Top-Ten – die ersten zwei Trainings zum Grossen Preis von Saudi-Arabien haben das wahre Kräfteverhältnis noch nicht enthüllt.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte am Freitagabend im Fahrerlager des Strassenkurses gegenüber den Kollegen von Sky: «Wir sind zufrieden, denn wir haben bei der Abstimmung offenbar den richtigen Weg gefunden.»

«Aber das Feld liegt dicht beisammen, und das liegt vor allem am deutlich geringeren Reifenverschleiss als in Bahrain. Zudem glaube ich, dass Ferrari vom Motor her noch nicht voll aufgedreht hat.»

«Auch wir selber haben noch nicht alles gezeigt, was wir können. Aber eine halbe Sekunde haben wir gewiss nicht auf Lager. Das wird im Abschlusstraining sicher eng, doch ich hoffe, es wird für uns reichen.»

Welche Tendenz erkennen wir in den Dauerläufen der 20 Piloten vom Freitag?



In Sachen Speed und Konstanz zeigten die Fahrer von Red Bull Racing mit reichlich Sprit an Bord die besten Rundenzeiten. Was sich schon in Bahrain gezeigt hat: Der Rennwagen von Aston Martin ist vergleichbar reifenschonend wie das Auto von RBR.



Überraschend ist: Ferrari rechnete sich bessere Chancen im Rennen aus als beim WM-Auftakt vor knapp zwei Wochen, weil die glatte Fahrbahnoberfläche in Dschidda weniger auf die Reifen geht als der rauhe Bahrain-Belag. Aber in der Form vom Freitag in Saudi-Arabien sieht das anders aus. Hier scheint die Abstimmung des Ferrari noch nicht perfekt zu sein.



Der grösste Gewinner bei den Dauerläufen, gemessen am Geschehen in Bahrain, ist Alpine: Pierre Gasly und Esteban Ocon zeigten bessere Long-Runs als die Fahrer von Mercedes und Ferrari.



Bisheriger Eindruck: Red Bull Racing liegt in Sachen Renntempo vor Aston Martin, dann folgen auf Augenhöhe Mercedes, Ferrari und Alpine. AlphaTaurim Alfa Romeo und Haas sind schwächer als McLaren und Williams.



Auf eine Runde ist Ferrari schnell, aber nicht vergessen: Charles Leclerc wird in der Staraufstellung nach dem Einbau einer dritten elektronischen Steuereinheit um zehn Ränge zurückversetzt.





2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149