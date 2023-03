3. Training Saudi-Arabien: Max Verstappen dominiert

Das 3. freie Training in Saudi-Arabien geht klar an Max Verstappen, der Weltmeister ist erneut der Schnellste und damit heißer Favorit für das Qualifying um 18 Uhr.

Das dritte Training am späten Nachmittag Ortszeit begann beschaulich. Lance Stroll und Fernando Alonso gingen in ihren Aston Martin schnell auf die Strecke, der Rest hatte es nicht eilig.

Erst nach rund zehn Minuten wurde es etwas geschäftiger auf der Strecke, nach und nach rückten mehr Autos raus. Nyck de Vries blieb aber die gesamten 60 Minuten in der Box. «Wir haben ein Problem an seinem Auto festgestellt und wechseln den Antriebsstrang. Deshalb kann er nicht am Training teilnehmen», hieß es von AlphaTauri.

Für den Rennstall und auch de Vries ist das unschön, Teamchef Franz Tost hatte am Freitag bereits die aktuelle Situation mit sehr deutlichen Worten kritisiert.

«Wir haben ein viel besseres Auto erwartet, aber wir hatten in Bahrain Probleme. Ich vertraue den Ingenieuren nicht mehr, wenn sie sagen, dass wir Fortschritte machen», stellte Tost klar.

Nach 15 Minuten waren dann die meisten Autos draußen. Die beiden Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell setzten die ersten Bestzeiten. Kurz danach vebesserte Max Verstappen die Bestzeiten, auf der harten Mischung wohlgemerkt.

Nach 30 Minuten waren Sergio Pérez (auf weicher Mischung) und Verstappen (hart) ganz vorne. Dahinter lag das Alpine-Duo Pierre Gasly und Esteban Ocon, das bewies, dass mit ihnen zu rechnen sind. Dahinter lagen Russell (Mercedes) und Alex Albon im Williams. Nico Hülkenberg lag auf der Medium-Mischung zu dem Zeitpunkt zwei Sekunden hinter der Spitze.

Bei den beiden Ferrari sah es nach 40 Minuten mit Mittelfeldplätzen und durchwachsenen Runden auf dem Mediums wenig erbaulich aus.

Sainz sagte nach dem ersten Trainingstag bereits: «Unsere Dauerläufe waren anständig, aber wir können mehr aus dem Wagen holen. Es ist nicht einfach, auf diesem Kurs eine gute Fahrzeugbalance zu erarbeiten.» Was Ferrari kann, wird sich im Qualifying zeigen.

Auch Stroll und Alonso hielten sich lange zurück, mit seiner ersten starken Runde schob sich der Spanier dann auch prompt auf Platz drei. Der Großteil des Feldes ging in der finalen Phase auf den weichen Reifen auf die Strecke, um sich auf das Qualifying einzuschießen, das aber 18 Uhr über die Bühne geht. Wir berichten ab 17.30 Uhr im LIVETICKER.

Dabei war einmal mehr Verstappen das Maß der Dinge, er distanzierte sogar seinen Teamkollegen, und das um sehr deutliche 0,613 Sekunden. Dahinter: Alonso und Stroll vor Hamilton. Auch stark: Die McLaren-Sorgenkinder Lando Norris und Oscar Piastri.

3. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,485 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,098

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,483

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,509

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,568

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,588

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,690

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,698

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,701

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,761

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,811

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,917

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,933

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,953

15. Alex Albon (T), Williams, 1:29,983

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,035

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,317

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,797

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, -

2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149