Mick Schumacher bei Mercedes: Ein erstes Fazit

Mick Schumacher absolviert in Saudi-Arabien sein zweites Rennwochenende als Ersatzfahrer bei Mercedes. Der 23-Jährige betont einmal mehr die Chance, sich weiterzuentwickeln.

Mick Schumacher ist in dieser Saison Ersatzfahrer beim Mercedes-Rennstall. Der Deutsche muss sich deshalb in Geduld üben. Für einen Rennfahrer ist es hart, wenn die Teamkollegen und die Konkurrenten ins Autos steigen, man selbst aber mit der Zuschauerrolle leben muss. Diese Rolle hatte Schumacher beim Auftakt in Bahrain erstmals inne.

Nicht erst dort fielen die Unterschiede zu seinem Ex-Arbeitgeber ins Auge. «Unterschiede sind erwartbar. Mercedes ist eine riesige Firma, ein riesiges Team. Haas ist relativ klein, es ist schon das kleinste Team im Feld», sagte Schumacher bei Sky.

Er betont, dass ihm «die Arbeit sehr viel Spaß» mache. «Ich würde gerne selbst fahren, aber ich bin froh, hier zu sein, mich weiterentwickeln zu können und von den ganzen Jungs zu lernen.»

Zum Beispiel von Lewis Hamilton und George Russell. «Man weiß, warum sie so erfolgreich sind. Beide machen einen Riesenjob. Es ist deshalb interessant, von beiden zu lernen, bei den Meetings dabei zu sein und zu sehen, wie sie die Sessions händeln. Von daher habe ich schon jetzt sehr viel dazugelernt.»

Das Lob kommt postwendend zurück. Russell bezeichnete Schumacher als «echten Gewinn» für Mercedes. «Mick integriert sich wirklich gut in das Team. Er ist willig, er hilft, wo immer es möglich ist», sagte der 25-jährige





«Ich hoffe, dass er schon im kommenden Jahr wieder eine Chance in der Formel 1 bekommt. Aber wenn er sich weiter so anstrengt, wird er diese Chance sicher wieder bekommen», sagte Russell.

3. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,485 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,098

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,483

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,509

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,568

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,588

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,690

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,698

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,701

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,761

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,811

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,917

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,933

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,953

15. Alex Albon (T), Williams, 1:29,983

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,035

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,317

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,797

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, -

2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149