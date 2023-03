Charles Leclerc (2.): «Ferrari besser als erwartet»

​Charles Leclerc hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Saudi-Arabien die zweitschnellste Zeit erzielt, muss aber um zehn Ränge zurück. Der 25-jährige Ferrari-Fahrer: «Das war eine gute Runde.»

Charles Leclerc hat im Qualifying zum zweiten Formel-1-WM-Lauf der GP-Saison 2023 eine starke Leistung gezeigt, hat aber eine schwierige Ausgangslage: Der Monegasse hat auf dem Jeddah Corniche Circuit die zweitschnellste Zeit erzielt, muss aber nach dem Einbau einer neuen Steuereinheit um zehn Ränge zurück, daher in aller Wahrscheinlichkeit Startplatz 12

Der Ferrari-Fahrer ist mit seiner Leistung zufrieden: «Ich habe eine gute Runde gefahren. Ich war in jeder Kurve am Limit. Aber ich wusste auch, ich habe null Chance gegen Red Bull, die sind viel zu weit weg. Und ich muss ja auch noch um zehn Ränge zurück.»

«Klar ist die zweitschnellste Zeit auf dem Papier schön, aber es wäre wohl die drittbeste gewesen, hätte Max weitermachen können, und unser Ziel muss darin bestehen, Red Bull Racing zu schlagen.»

«Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Aber es lief ehrlich gesagt besser als erwartet. Denn wir waren einfach nicht schnell genug, zu wenig Grip.»

Was ist von Startplatz 12 möglich? Charles: «Wir sollten hier im Rennen mehr Tempo machen können als in Bahrain. Aber ich weiss nicht, wie schwierig es sein wird, durch dieses Mittelfeld zu gelangen, in dem es drunter und drüber geht. Wenn da ein Pulk entsteht, in dem die Fahrer dicht genug beisammen liegen, dass alle ihre Heckflügel flachstellen können, dann wird es kaum möglich sein, weit vorzudringen. Mein Ziel ist einfach: so viele Punkte wie möglich.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,265 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,420

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,730

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,857

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,931

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,945

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,078

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,223

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,243

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,357

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,451

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,461

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,517

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,668

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,939

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,994

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,244

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:08,510