Fernando Alonso (Aston Martin/3.): Viele Fragezeichen

​Aston Martin-Star Fernando Alonso wird zum Saudi-Arabien-GP aus Startreihe 1 lospreschen, weil der vor ihm platzierte Charles Leclerc strafversetzt wird. Alonso wittert einen weiteren Podestplatz.

Die Platzierungen in den freien Trainings hatten es angedeutet, nun ist es Tatsache: Fernando Alonso und Aston Martin haben gute Chancen, nach Platz 3 beim WM-Auftakt in Bahrain erneut auf dem Siegerpodest zu stehen. Der 41-jährige Spanier fuhr im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Saudi-Arabien die drittschnellste Zeit, daraus wird Startplatz 2, denn der Zweitschnellste Charles Leclerc muss um zehn Ränge zurück.

Der zweifache Formel-1-Champion Alonso kann nach seiner tollen Leistung erstmals seit Kanada 2022 aus Startreihe 1 ins Rennen gehen (damals für Alpine), der Asturier sagt: «Meine Runde war gut. Aber ich konnte mich gemessen zum zweiten Quali-Segment nicht mehr steigern. Die Strecke wurde schneller, aber wir konnten diesen Schritt nicht mitgehen. Dem müssen wir auf den Grund gehen.»

«Alles in allem dürfen wir sehr zufrieden sein. Wir haben es auf einer ganz anderen Art von Rennstrecke geschafft, erneut eine starke Leistung zu zeigen. Das ist sehr positiv für uns. Ich kam mit vielen Fragezeichen her, weil ich nicht wusste, ob wir hier so gut sein könnten wie davor in Bahrain. Aber das scheint der Fall zu sein.»

«Ich bin auch deshalb happy, weil unsere wahre Stärke nicht der Speed im Abschlusstraining ist, sondern ein konstant guter Speed im Rennen. Gleichzeitig heben wir hier bei Aston Martin nicht ab. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, das Tempo von Red Bull Racing im Rennen zu halten.»



«Für mich fährt Red Bull Racing in einer eigenen Liga. Wir müssen eher sehen, was hinter uns passiert. Ich erwarte ein starkes Ferrari, und auch Mercedes wird dabei sein, Alpine darf man ebenfalls nicht unterschätzen.»



«Wir müssen ehrlich sein mit uns selber: Wenn mir beim Start nicht ein Kunststück gelingt, werde ich wohl den Speed von Pérez nicht mitgehen können. Ich will keinen Pessimismus verbreiten, aber das ist die Realität.»



«Red Bull Racing war in Bahrain am schnellsten, sie sind auch hier am schnellsten. Aber in der Formel 1 hat nicht immer der Schnellste die Nase vorn, das haben wir heute mit Max Verstappen erlebt. In der Formel 1 kann alles passieren. Mein Ziel ist es, unter den besten Fünf ins Ziel zu kommen. Dann wäre ich happy.»



«Bei den Verfolgern von RBR geht es um Details. Du musst alles auf die Reihe bekommen, um solide Punkte einzufahren. Der Start muss passen, das Reifen-Management muss sitzen, die Standfestigkeit muss stimmen, die Strategie muss perfekt sein, und zu guter Letzt brauchst du auch ein wenig Glück, denn eine Safety-Car-Phase kann schnell mal zu einem für dich ungünstigen Moment kommen.»



«Unsere Dauerläufe waren gut, der Wagen geht auch hier sehr schonend mit den Reifen herum. Früher oder später erwarte ich auch, dass Max Verstappen in meinem Rückspiegel auftaucht. Ich will morgen ein fehlerfreies Rennen zeigen und im Ziel sagen können – mehr war aus diesem Grand Prix nicht zu holen. Dann wäre ich zufrieden.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,265 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,420

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,730

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,857

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,931

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,945

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,078

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,223

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,243

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,357

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,451

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,461

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,517

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,668

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,939

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,994

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,244

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:08,510