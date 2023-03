Lewis Hamilton (8.): Kein Vertrauen in Mercedes

​Mercedes-Star Lewis Hamilton ist in Saudi-Arabien nur die achtschnellste Zeit gelungen, daraus wird wegen der Strafversetzung von Charles Leclerc Startplatz 7. Lewis: «Ich habe kein Vertrauen in dieses Auto.»

Als Lewis Hamilton vor die Journalisten tritt, wirkt der Rekord-Champion geknickt: nur achtschnellste Zeit auf dem Jeddah Corniche Circuit, von seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell um knappe vier Zehntel geschlagen. Was ist da los?

Hamilton sagt: «Das Auto ist nun mal so wie es ist. George hat damit einen feinen Job gemacht, also wird er aus Startreihe 2 ins Rennen gehen. Seine Rundenzeit zeigt – in diesem Rennwagen steckt durchaus Potenzial.»

«Aber ich selber fühle mich mit diesem Wagen nicht verbunden, ich kann einfach kein Vertrauen aufbauen. Und dieses Gefühl ändert sich nicht, ungeachtet dessen, was ich mit dem Auto in Sachen Abstimmung alles anstelle. Ich fühle mich mit diesem Wagen ein wenig auf verlorenem Posten.»

«Aber geht nicht gibt’s nicht für mich. An diesem Tag habe ich es nicht geschafft, mehr aus dem Rennauto zu pressen, aber so schnell gebe ich nicht auf.»



Erneut bekräftigt Hamilton, dass er sich nicht nach einem anderen Arbeitgeber umsehe: «Ich liebe dieses Team, ich bin allen hier so dankbar, dass sie mich auf meiner Reise begleiten. Ich bin keiner, der so schnell die Flinte ins Korn wirft. Ich bin keiner, der irgendwann sagt, okay, habe ich gesehen, jetzt reizt mich etwas Neues. Ich bleibe geduldig und setze alles daran, dass wir als Team stärker werden.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,265 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,420

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,730

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,857

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,931

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,945

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,078

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,223

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,243

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,357

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,451

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,461

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,517

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,668

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,939

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,994

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,244

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:08,510