Live-Ticker Rennen Saudi-Arabien: Irre Aufholjagd?

Das zweite Rennen des Jahres steht an, diesmal auf dem schnellen Jeddah Corniche Circuit. Es wird garantiert unterhaltsam. SPEEDWEEK.com tickert live am Renntag, ab 17.20 Uhr.

Es ist am Sonntag das erst dritte Rennen in Saudi-Arabien. Doch bei aller politischen Kritik am Austragungsort, rein sportlich sorgt der schnelle Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer für jede Menge Action.

So ging es beim Debüt 2021 drunter und drüber: Es gab Unfälle, Kollisionen, dazu auch Diskussionen mit der Rennleitung, Wortgefechte zwischen den Teams. Es war der Auftakt zum Finale furioso, das in Abu Dhabi schließlich den negativen Höhepunkt fand.

2022 ging es drumherum wesentlich ruhiger zu, was vor allem daran lag, dass es wie in diesem Jahr das zweite Saisonrennen war, eine Titel-Entscheidung also noch ganz weit weg war.

Doch Max Verstappen und Charles Leclerc lieferte sich einen sehenswerten Kampf, einen der besten des Jahres. Im Ziel hatte Verstappen eine halbe Sekunde Vorsprung auf Leclerc.

Und 2023? Sieht alles erneut nach einem sehr unterhaltsamen Rennen aus, denn Verstappen dürfte von Startplatz 15 aus eine Aufholjagd starten. Vorne wird sein Teamkollege Sergio Pérez alles daran setzen, Platz eins zu verteidigen. Und Fernando Alonso wird auch noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

«Wir werden eine schöne Aufholjagd sehen», sagte Sky-Experte Timo Glock: «Max wird frühzeitig da vorne auftauchen, da bin ich mir sicher. Mit dem Speed, den er das ganze Wochenende schon hatte, wird er dadurch pflügen und Mitte des Rennens sehen wir ihn schon auf dem Podium. Und klar: Sergio Pérez hat die besten Chacbne, das Rennen zu geiwnnen.»

Wie sich die ganze Action am Roten Meer dieses Mal entwickelt, verfolgen Sie am besten hier bei SPEEDWEEK.com, ab 17.20 Uhr geht es los mit unserem Live-Ticker vom Rennen.

Natürlich haben wir für Sie weiter unten auch wie immer die wichtigsten Sendetermine im Fernsehen zusammengestellt.

Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Sonntag, 19. März

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

10.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2022

14.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Türkei 2006

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

17.40: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Grosser Preis von Saudi-Arabien

19.40: ORF1 – Motorhome

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

21.00: Sky Sport F1 – Vettel: More than a Champion

22.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

22.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.55: ServusTV – Das Rennen