Nico Rosberg: Mercedes-Flaute noch viel länger?

​Mercedes-Benz ist auch mit dem Rennwagen des Typs W14 im Hintertreffen. Der frühere Mercedes-Fahrer Nico Rosberg hat darüber nachgedacht, wie der Schritt zur Flügelauto-Generation so schiefgehen konnte.

Was ist nur los mit Mercedes-Benz? Beim Schritt zu den neuen Flügelauto-Rennwagen erwies sich das Modell W13 von 2022 als echte Diva, die achtfachen Sieger im Konstrukteurs-Pokal konnten nur ein Rennen gewinnen (Russell im Brasilien 2022).

Mit dem W14 von 2023 sollte alles besser werden, «aber wir sind weiter von der Spitze weg als im vergangenen Jahr», wie Lewis Hamilton in Saudi-Arabien festgehalten hat. Sein früherer Stallgefährte Nico Rosberg weilt als GP-Experte von Sky in Dschidda und hat sich über die Misere bei Mercedes Gedanken gemacht.

Der 37-jährige Wiesbadener sagt auf die Frage, ob die Krise bei Mercedes etwas mit Abgängen zu tun habe. «Da bin ich mir nicht so sicher, denn es gehörte immer zu den Stärken von Teamchef Toto Wolff, detaillierte Nachfolgepläne in der Schublade zu haben.»

«Wir haben da gewissermassen die nächste Generation der Führungskräfte an der Arbeit, angefangen mit Mike Elliott als Technikchef, der ja auf James Allison folgte. Als ich noch für Mercedes fuhr, war Mike der leitende Aerodynamiker, und glaubt mir, er ist wirklich brillant. Also liegen die Probleme bei Mercedes gewiss nicht an mangelndem Talent der Mitarbeiter.»

«Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, ob derzeit wirklich alle klugen Köpfe am richtigen Ort sind. Denn es ist offensichtlich, dass etwas nicht funktioniert. Mercedes hat acht Titel in Folge gewonnen, nun haben sie zum zweiten Mal in Folge ein Auto gebaut, das nicht auf Anhieb siegfähig ist.»

Der 23-fache GP-Sieger, Formel-1-Champiob von 2016, weiter: «Die Schwierigkeiten dauern jetzt schon recht lange, und der grosse Schritt nach vorne, auf den alle gehofft hatten, ist nicht getan worden, ganz im Gegenteil. Nun muss das Team in Sachen Entwicklung vielleicht einen Schritt zurück machen, um dadurch mehr Potenzial zu erhalten, um so bald als möglich konkurrenzfähiger zu sein. Aber eines muss klar sein – über Nacht wird das nicht passieren.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,265 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,420

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,730

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,857

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,931

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,945

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,078

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,223

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,243

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,357

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,451

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,461

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,517

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,668

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,939

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,994

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,244

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:08,510