Damon Hill: «Natürlich kann Max Verstappen gewinnen»

Was kann Max Verstappen in diesem Saudi-Arabien-GP noch erreichen?

​Nach Antriebswellen-Defekt im Qualifying muss Weltmeister Max Verstappen von Startplatz 15 in den Saudi-Arabien-GP. Aber der 22-fache GP-Sieger Damon Hill glaubt, dass der Niederländer gewinnen kann!

Sieg von Startplatz 15 – ist das in Saudi-Arabien wirklich möglich für Red Bull Racing-Star Max Verstappen? Der Engländer Damon Hill glaubt fest daran. Hill, 1996 mit Williams Formel-1-Champion geworden, ist der Ansicht: «Max ist für mich jetzt gewissermassen Fuchs im Hühnerstall – der schnellste Mann ist im Mittelfeld vergraben.»

Der 62-jährige Engländer weiter: «Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, als Max am Funk immer wieder Probleme mit dem Herunterschalten monierte. Dabei geht beim Antrieb ratz-fatz etwas kaputt. Alle sprachen davon, dass Verstappen hier so überlegen sei, da könne man ihm gleich die 22. Pole schenken, aber das ist Formel 1, es ist so schnell etwas passiert.»

Und nun? Was ist von Startplatz 15 möglich? Klar träumen die Fans von Verstappen, dass Max beim Saudi-Arabien durchs Feld pflügen und seinen 37. Formel-1-Sieg einfahren wird.

Aber die Formel-1-Historie zeigt: Siege von so weit hinten sind eine Seltenheit. Hier eine kleine Liste von Fahrern, die in den vergangenen 50 Jahren von sehr weit hinten zum Triumph rasten.

Startplatz 22: John Watson (GB) in Long Beach 1983

Startplatz 18: Rubens Barrichello (BR) in Hockenheim 2000

Startplatz 17: John Watson (GB) in Detroit 1982

Startplatz 17: Kimi Räikkönen (FIN) in Suzuka 2005

Startplatz 16: Jackie Stewart (GB) in Kyalamai 1973

Startplatz 16: Michael Schumacher (D) in Spa-Francorchamps 1995

Startplatz 15: Fernando Alonso (E) in Singapur 2008



Damon Hill glaubt: «Wenn der Wagen von Max im Rennen hält, dann hat er genügend Speed, um sich durch das Feld zu arbeiten. Er muss nur darauf achten, sich aus allem Ärger zu halten. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn Verstappen in diesem Grand Prix auf einmal an der Spitze liegt.»



Zur Erinnerung: In Belgien 2022 hat Max von Startplatz 14 gewonnen.





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,265 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,420

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,730

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,857

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,931

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,945

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,078

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,223

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,243

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,357

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,451

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,461

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,517

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,668

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,939

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,994

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,244

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:08,510