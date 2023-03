Max Verstappen: WM-Führung dank vollem Risiko

​Platz 2 für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen beim Strassen-GP von Saudi-Arabien. Aber der Niederländer sagt nach seiner Aufholjagd von Startplatz 15 zu Rang 2: «Ich hatte Probleme bis ins Ziel.»

79. Podestplatz für den 25-jährigen Max Verstappen beim Grossen Preis von Saudi-Arabien auf dem sündhaft schnellen Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer. Der Red Bull Racing-Fahrer preschte von Startplatz 15 zum Podest. Aber die Angst fuhr mit – mehrfach erkundigte sich der zweifache Champion nach dem Zustand seines Autos.

Bedenken, ob die Antriebswellen halten würden, wischte der Red Bull Racing-Star kurz vor Schluss vom Tisch. Er erkundige sich am Funk, wer die beste Rennrunde habe. Die hatte zu diesem Zeitpunkt Renn-Leader Sergio Pérez, und das hätte bedeutet, dass er zum zweiten Mexikaner nach Pedro Rodríguez 1967 würde, der die Formel-1-WM anführt.

Antwort vom RBR-Kommandostand an Verstappen. «Die beste Rennrunde ist derzeit für uns nicht so wichtig.» Max: «Für mich schon.» Also nahm der 36-fache GP-Sieger neuen Anlauf und fuhr in der 50., also letzten Rennrunde die schnellste Zeit. Damit sicherte er sich den entscheidenden WM-Punkt, um die Führung im Zwischenklassement zu behaupten.

Nach einer tollen Vorstellung erzählt der Weltmeister von 2021 und 2022: «Ich tat mich schwer, mich durchs Feld zu arbeiten. Vor allem zu Beginn des Rennens war es sehr knifflig, meinen Gegnern im ersten Pistensektor zu folgen. Mein Wagen rutschte viel zu stark.»

«Aber dann gelang es mir, an einem Gegner nach dem anderen vorbei zu gehen, und ich fand einen guten Rhythmus. Ich bin sehr froh, dass ich es von dort hinten noch aufs Podest geschafft habe.»

Verstappen sprach am Funk über seltsame Geräusche bei hohem Tempo und auch von Vibrationen. Was war da los? Max: «Das hat mich bis ins Ziel begleitet. Aber ich lag komfortabel auf dem zweiten Platz und hatte einen genügend grossen Vorsprung auf Alonso.»



«Eine Weile habe ich versucht, näher an Pérez heranzukommen, aber dann kam er Punkt, an dem ich mir sagte, es ist wohl gescheiter, den zweiten Platz nach Hause zu fahren als noch etwas zu riskieren.»



Und wie war das nun mit der schnellsten Rennrunde? Verstappen schmunzelt: «Nun, ich wollte herausfinden, ob ich das schaffen kann, und zum Glück hat es geklappt.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes-Benz 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0