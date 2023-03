George Russell (Mercedes/3.): «Alonso-Strafe zu hart»

​Glanzloser Podestplatz für George Russell in Saudi-Arabien: Durch eine nachträgliche Strafe für Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso erbt der Engländer Rang 3. George: «Die Strafe für Fernando ist zu hart!»

Mercedes-Benz hat in Saudi-Arabien einen Podestplatz geschenkt worden: Die FIA-Regelhüter brummten dem Spanier Fernando Alonso nachträglich eine Zehnsekundenstrafe auf, weil sich Aston Martin beim Absitzen einer ersten Strafe nicht korrekt verhalten hat.

Alonso hatte sein Auto zu weit links in die Startbox gestellt («mein Fehler»), das gab fünf Sekunden, die wurden vor dem Reifenwechsel abgesessen, aber da setzte ein Aston Martin-Mechaniker seinen Wagenheber zu früh an.

Die Rennkommissare hatten keine andere Wahl, als dem zweifachen Formel-1-Champion zehn Sekunden zusätzlich zu geben, das warf den 32-fachen GP-Sieger von Platz 3 zurück auf Rang 4.

George Russell erhielt einen Podestplatz geschenkt. «Natürlich wäre es mir lieber, ich hätte das auf der Strecke erkämpft. Denn Fakt ist, dass wir den Speed von Fernando nicht halten konnten. Er hätte diesen dritten Rang verdient gehabt, und so wie ich das sehe, ist eine solche Strafe für diese Art des Vergehens zu hart.»

George Russell hat seinen zehnten Podestplatz in der Formel 1 kampflos erhalten. Der Mercedes-Fahrer sagt: «Wir haben hier das Maximum aus dem Wagen geholt. Rang 3 ist ein Bonus, den wir in Demut entgegennehmen. Aber wir haben noch immer sehr viel Arbeit. In Australien ist der Asphalt und die Streckenführung vergleichbar mit Saudi-Arabien, also gehe ich davon aus, dass wir dort ungefähr gleich stark sein werden.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,728

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 27

04. Russell 21

05. Sainz 20

06. Hamilton 20

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Mercedes 41

03. Aston Martin 35

03. Mercedes-Benz 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0