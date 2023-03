Ferrari schwach: Carlos Sainz 6., Charles Leclerc 7.

​Die Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc hatten vor allem auf harten Pirelli-Reifen gegen ihre Gegner keine Chance – die Ränge 6 und 7 deuten nicht auf eine Wende in der Formel-1-WM hin.

Was hatte Ferrari vor dem Saudi-Arabien-GP nicht alles erzählt; etwa, dass es in Saudi-Arabien besser laufen werde, wo doch der Reifenverschleiss nicht so hoch sei wie in Bahrain. Das mag stimmen. Aber beim Strassen-GP hat sich auch gezeigt – mit der harten Reifenmischung von Pirelli war der rote Renner überhaupt nicht in Einklang. Die Ränge 6 für den Spanier Carlos Sainz und 7 für den Monegassen sind eine Ernüchterung. Eine weitere für die leidgeprüften Tifosi.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach der Klatsche: «Bei einer Analyse schaut man immer darauf, was positiv und was negativ ist. Positiv ist sicherlich unser Speed am Samstag, wir haben den Abstand auf Mercedes vergrössert. Der erste Teil im Rennen war auch okay. Charles konnte von Platz 12 mit weichen Reifen auf 6 fahren. Anschliessend aber haben wir uns schwergetan. Wir müssen verstehen, was im zweiten Rennteil auf den harten Reifen genau das Problem war.»

Der Franzose klammert sich an den Glauben: «Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht – mindestens über eine Runde. Jetzt müssen wir schauen, wie wir im Dauerlauf besser werden können. Da ist keine Wunderrezept dahinter, das müssen wir in Ruhe ergründen und dann die richtigen Massnahmen ergreifen.»

«Das Grundpaket ist okay, wir holen aber nicht genug aus dem Auto raus, was auch an den Reifen liegt. Wir müssen sehen, wo es mehr Potenzial gibt.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,728

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 27

04. Russell 21

05. Sainz 20

06. Hamilton 20

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Mercedes 41

03. Aston Martin 35

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0