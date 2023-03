Weltmeister Max Verstappen: Rätselhafte Vibrationen

​Red Bull Racing hat in Saudi-Arabien den 24. Doppelsieg in der Formel 1 eingefahren. Aber es ist nicht alles in Butter. Bis zuletzt war Max Verstappen nicht sicher, ob er die Zielflagge sehen würde.

«Auf dem Papier schaut alles prima aus», hält Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen nach dem Saudi-Arabien-GP fest. «Wir haben in Bahrain gewonnen, wir haben hier gewonnen. Aber es ist eben nicht alles so schön, wie es aussieht.»

«Wir hatten in Bahrain am GP-Wochenende Probleme mit der Abstimmung und mit der Schaltung. Hier in Dschidda lief es im Training prima, dann ging im Qualifying die Halbwelle kaputt. Und im Rennen hatte ich üble Vibrationen. Es gibt für mich keinen Zweifel – wir haben Arbeit.»

Wie sieht Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko die Situation? Der 79-jährige Grazer gegenüber den Kollegen von Sky: «Wir dürfen mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein nach dem technischen Schaden im Qualifying. Von Platz 15 auf Platz 2 nach vorne zu fahren und dennoch den Autos eine gewisse Schonung zukommen zu lassen, das war nicht ganz einfach.»

«Wir haben den Fahrern Richtzeiten gegeben, da kamen immer Rückfragen, das haben sie nicht so ganz verstanden. Im Grossen und Ganzen sind wir zufrieden. Typisch Max: In der letzten Runde, damit Pérez nicht kontern kann, hat er noch rasch die schnellste Runde hingeknallt.»



Und das sichert Max die WM-Führung.



Was sagt Marko zu den Vibrationen im Auto von Verstappen? Der Österreicher weiter: «Wir müssen checken, wo die Vibrationen wirklich herkamen. Wenn wir dennoch die schnellste Runde fahren können, war es vielleicht nicht akut. Doch wir gehen jeder potenziellen Fehlerquelle nach. Wir haben gesehen: Als die beiden frei gefahren sind, waren wir deutlich schneller als die Konkurrenz.»



Für den Le Mans-Sieger von 1971 ist klar: «Man hat gesehen, wie schnell ein technischer Defekt das Ganze durcheinanderwirbelt. Unsere Verfolger Mercedes und Aston Martin – mit Abstrichen auch Ferrari – sind uns nähergekommen. Im Rennen waren wir phasenweise allerdings eine Sekunde schneller. Das scheint damit zusammenhängen, dass wir in Sachen Reifenverschleiss weiterhin die Besten sind.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,728

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 27

04. Russell 21

05. Sainz 20

06. Hamilton 20

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Mercedes 41

03. Aston Martin 35

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0