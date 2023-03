Nico Hülkenberg (Haas/12.): «Auf dem Papier gut»

​Haas hat in Saudi-Arabien den ersten Saisonpunkt erobert, aber nicht mit Nico Hülkenberg. Der 35-jährige Deutsche sagt: «Schade, dass ich nicht gepunktet habe. Aber es gibt sehr viele gute Anzeichen.»

Fazit dieses Grossen Preises von Saudi-Arabien aus Sicht der Fans von Nico Hülkenberg: Gut, dass der Haas-Renner in die Top-Ten fahren kann; schlecht, dass dies nicht dem Emmericher gelungen ist.

Nico hatte im Qualifying zwar seinen dänischen Stallgefährten Kevin Magnussen erneut im Griff und konnte wie in Bahrain vom zehnten Platz ins Rennen gehen. Doch Magnussen drehte im Saudi-Arabien-GP den Spiess um und knöpfte kurz vor Schluss des Rennens dem Japaner Yuki Tsunoda den zehnten Platz ab. Hülki wurde Zwölfter.

Nico danach: «Ein ereignisreiches Rennen, diese Strecke ist in jeder Sekunde eine Herausforderung. Insgesamt war es eng im Mittelfeld, so wie es zu erwarten war.»

«Auf der einen Seite bin ich enttäuscht darüber, keine Punkte geholt zu haben. Auf der anderen Seite bin ich zufrieden, dass ich das Rennen zu Ende gefahren bin und wir viel gelernt haben. »

«Wir haben durch das Safety-Car ein wenig Zeit verloren und meine erste Runde war auch nicht so gut. Dadurch war ich schon im Hintertreffen. Es ist jedoch positiv zu bewerten, dass wir konkurrenzfähig sind. Bahrain war schwer zu bewerten mit dem Schaden an meinem Wagen gleich zu Rennbeginn, aber hier sind wir konkurrenzfähig im Mittelfeld gefahren, das macht Mumm für das kommende Rennen.»



Und das findet im Albert-Park von Melbourne statt. Nico schätzt die Lage so ein: «Australien ist ähnlich wie hier, auch ein hoher Anteil von Highspeed mit schnellen Kurven. Sie haben die Strecke etwas verändert. Auf dem Papier ist das gut für uns.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0