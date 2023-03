Verstappen-Kritik: Nicht hier, um Zweiter zu werden

Max Verstappen stand nach einer starken Aufholjagd von Startplatz 15 aus am Ende als Zweiter auf dem Podium. Dass er damit nicht zufrieden war, brachte er dann deutlich zum Ausdruck.

Dass der zweite Platz im Lager von Max Verstappen keine Jubelstürme auslösen würde, war kurz nach dem Saudi-Arabien-GP zu erkennen. Da stand Verstappens Papa Jos wie versteinert am Gitter im Parc fermé, als Rennsieger Sergio Pérez gefeiert wurde.

Und auch Max Verstappen selbst gab deutlich zu verstehen, dass er trotz seiner imposanten Aufholjagd von Startplatz 15 aus nicht zufrieden ist.

Denn als der Titelverteidiger gefragt wurde, wie lange Red Bull Racing den deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz noch aufrecht erhalten könne, sagte er, dass er auf «eine lange Zeit» hoffe.

Aber es gehe ihm nicht nur um die Pace des Autos, startete er seine Kritik: «Wir müssen sicherstellen, dass wir ohne Probleme zuverlässig sind. Mein erstes Wochenende war nicht sehr sauber, einfach wegen der großen Balanceverschiebung von den Tests zum Rennwochenende und einigen anderen Dingen, die im Hintergrund ablaufen. Und jetzt, nach drei positiven Trainingssitzungen, habe ich ein Problem im Qualifying», so Verstappen.

Ja, er habe sich auf den zweiten Platz verbessert, was gut sei, erklärte er. «Und natürlich ist die Stimmung im Team allgemein gut, alle sind zufrieden, aber ich persönlich bin nicht zufrieden. Denn ich bin nicht hier, um Zweiter zu werden. Vor allem dann, wenn man in der Fabrik sehr hart arbeitet, um sicherzustellen, dass man hier in einem guten Zustand ankommt, und dafür sorgt, dass alles stimmt.»

Und dann müsse er eine Aufholjagd starten, was er gerne mache, betonte Verstappen. Doch wie es im Moment aussieht, ist der Teamkollege der einzige ernstzunehmende Rivale im Titelkampf.

«Wenn man um den Titel kämpft, und besonders, wenn es so aussieht, als ob es nur zwischen zwei Autos ist, müssen wir sicherstellen, dass auch die beiden Autos zuverlässig sind», forderte Verstappen.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0