Toto Wolff (Mercedes): 40 Sekunden? Das ist zu viel!

Mercedes war beim Saudi-Arabien-GP hinter Red Bull Racing und Aston Martin die dritte Kraft. Teamchef Toto Wolff kann trotzdem nicht zufrieden sein

Toto Wolff hatte im Rahmen des Rennwochenendes in Saudi-Arabien bereits erklärt, dass sich die Silberpfeile beim Konzept vertan haben und deshalb einen neuen Weg einschlagen. Es wird einige Rennen dauern, wohl bis zum Sommer, bis sich zeigt, wie konkurrenzfähig der angepasste Bolide sein wird.

Am Sonntag fuhren George Russell und Lewis Hamilton auf den Plätzen vier und fünf ein. Ein ordentliche Ausbeute, mehr allerdings auch nicht.

Deshalb herrschte bei Mercedes-Teamchef Wolff auch «keine große Zufriedenheit. Die Marschrichtung stimmt. Wir sind 40 Sekunden hinter Perez ohne das Safety Car. Das ist zu viel. Wäre Max vorne gewesen, wäre es noch mehr.» Der Niederländer pflügte durch das Feld, er war von Startplatz 15 aus ins Rennen gegangen.

Dabei beeindruckte er die Konkurrenz nachhaltig. Hamilton hatte nach dem Rennen erstaunt erklärt: «Ich habe definitiv noch nie so ein schnelles Auto gesehen. Selbst als wir schnell waren, waren wir nicht so schnell», so Hamilton: «Das ist das schnellste Auto, das ich im Vergleich zum Rest gesehen habe.»

Es ist aber nicht alles schlecht. Wolff: «Mut macht, dass wir Klarheit haben. Wir wissen eindeutig, wo es hingehen muss. Wir haben uns verhauen, das war über die letzten zwölf Monate nicht ganz klar. Jetzt ist es klar und wenn man weiß, dass die Richtung falsch ist, rennt man in die andere. Das machen wir jetzt.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0