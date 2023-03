Alonso-Patzer: Was ist an der Startbox so knifflig?

Fernando Alonso stand falsch in der Startbox

Fernando Alonso und Aston Martin können doch noch einen starken dritten Platz beim Saudi-Arabien-GP bejubeln. Doch warum ist dem Spanier überhaupt so ein Malheur passiert?

Was im Chaos nach dem Saudi-Arabien-GP ein wenig untergegangen ist: Die ursprüngliche Fünfsekunden-Strafe, die die Diskussionen um die Folgestrafe erst auslöste, musste der Spanier absitzen, weil er seinen Aston Martin in der Startbox zu weit links abgestellt hatte.

Doch wie kann das passieren? Ist das nicht ein vermeidbarer Fehler, die Startbox nicht richtig zu treffen? Vor Alonso war das in diesem Jahr in Bahrain auch schon Alpine-Fahrer Esteban OIcon passiert.

«Es ist unglaublich schwierig», nahm Mercedes-Star George Russell seine beiden Fahrerkollegen in Schutz und erklärte: «Wir sitzen so tief im Auto, wir sehen wahrscheinlich nur zehn oder zwölf Zentimeter des Reifens, wir sehen den Boden gar nicht.»

Er selber könne die Linien der Startbox auch gar nicht sehen, verriet er: «Es ist wirklich sehr schwierig, und deshalb denke ich, dass wir in dieser Hinsicht ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand zeigen müssen.»

Weltmeister Max Verstappen findet es schmerzhaft, «wenn das passiert, aber es ist ein bisschen so wie mit der weißen Linie bei den Streckenbegrenzungen. Manchmal streitet man sich darüber, ob man etwas gewonnen hat, wenn man sie überfahren hat oder nicht. Ich denke, an einem bestimmten Punkt brauchen wir eine Regel. Die Sicht im Auto ist einfach sehr schlecht, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, wenn man manchmal nicht ganz richtig in der Box steht.»

Und Rennsieger Sergio Pérez bestätigt, dass es schwierig sei zu sehen, wo man angehalten habe. Der Mexikaner verrät, dass er es selbst sogar übertrieben und zu früh angehalten habe, «aber man hat keine Ahnung, wenn man im Auto sitzt. Es ist gut, dass es eine Regel gibt, aber gleichzeitig ist es manchmal Glück, wo man sich positioniert».

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0