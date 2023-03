Christian Danner: Ferrari ist eine Voll-Katastrophe!

​Im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sprach der frühere Formel-1-Fahrer Christian Danner über seine Eindrücke vom Grossen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda.

Bei der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV wurde am Montag auch über den Formel 1-WM-Lauf von Saudi-Arabien gesprochen, der von Red Bull Racing dominiert wurde. Als Gast am Salzburger Flughafen stand der ehemalige GP-Fahrer Christian Danner Rede und Antwort, und wie es die Zuschauer vom langjährigen RTL-F1-Experten gewöhnt waren, redete der 64-jährige Münchner Klartext.

Zur Motivation von Lewis Hamilton mit einem erneut aus eigener Kraft nicht siegfähigen Mercedes sagt der Formel-3000-Champion von 1985: «Ich glaube dennoch nicht, dass der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton die Lust an der Formel 1 verliert. Schon alleine deswegen nicht, weil wir einen prachtvoll fahrenden Fernando Alonso erleben, und der Spanier ist drei Jahre älter als Lewis.»

«Gewiss, ein nicht konkurrenzfähiges Auto kann einem Rennfahrer den Schneid nehmen. Aber für mich ist Lewis ein Pilot, der sich nicht so schnell demotivieren lässt. Auch wenn ihm in Form seines Stallgefährten George Russell ein ziemlich rauer Wind entgegen bläst. Hamilton ist jedoh einer, der sich in Widrigkeiten verbeisst und dann nur noch grimmiger entschlossen den Erfolg sucht.»

Den Erfolg sucht auch Ferrari. Bislang vergeblich. Zur stolzen Scuderia, die auf dem Jeddah Corniche Circuit nur die Ränge 6 (Carlos Sainz) und 7 (Charles Leclerc) erreicht hat, sagt Christian Danner: «Das ist eine ganz andere Sache als bei Mercedes. Leclerc ist ein junger Mann, der Weltmeister werden will. Und nicht vergessen – er hat sich bis Ende 2024 verpflichtet. Ich bin überzeugt, der Monegasse fragt sich längst, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist. Bezeichnend war für mich dabei ein Funkverkehr zwischen Leclerc und seinem Renningenieur.»

Da monierte der fünffache GP-Sieger Leclerc die Rennstrategie. Er sagte: «So hinterher zu fahren, das ist Mist. Ich weiss nicht, was ich noch tun soll.»



Wieso der Frust? Sein-Renningenieur Xavier Marcos Padros hatte sich zuvor gemeldet mit: «Volle Kanne von der Safety Car-Linie an, Lewis Hamilton ist eben hereingekommen.»



Charles darauf: «Xaxi, das musst du mir doch früher sagen! Aber mal ehrlich, jetzt im Ernst!»



Danner dazu: «Für mich sind das Hinweise darauf – bei Ferrari geht’s wirklich ans Eingemachte. Solche Diskussionen in einem Rennen führen zu müssen, unglaublich. Ferrari auf 6 und 7, in einem Rennen, von dem sich die Italiener so viel versprochen hatten, das ist eine Voll-Katastrophe.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0