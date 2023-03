Lewis Hamilton: «Russell hat mit mir nichts zu tun»

​Mercedes-Superstar Lewis Hamilton ist im Abschlusstraining zum Saudi-Arabien-GP von George Russell entzaubert worden und auch im Rennen hinter Russell angekommen. Was ist da passiert?

103 Pole-Positions hat Lewis Hamilton in der Königsklasse erobert, das ist einsamer Rekord. Die letzte Pole geht auf Saudi-Arabien 2021 zurück, damals war Hamilton in das atemberaubende WM-Duell mit Max Verstappen verstrickt.

Und genau in Saudi-Arabien ist Lewis Hamilton nun von seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell entzaubert worden. In keinem Quali-Segment war Hamilton schneller als sein junger englischer Landsmann.

Quali 1: Russell 8., Hamilton 10.

Quali 2: Russell 6., Hamilton 8.

Quali 3: Russell 4., Hamilton 8.

Im Rennen kämpfte sich Hamilton auf Platz 5 vor, aber letztlich kam er wieder hinter Russell an, selbst die weicheren Reifen nützten nichts. Also was ist da los?

Der 38-jährige Hamilton wurde im Anschluss ans Rennen, zu einem Zeitpunkt als Alonso strafversetzt und George Russell Dritter war, gefragt, was dieser Podestplatz von Mercedes bedeute. Lewis, recht kühl: «Die Leistung von Russell hat mit mir nichts zu tun.»

«Wir sind in Sachen Abstimmung zwei verschiedene Wege gegangen. Es war eine fifty-fifty-Sache. Ich habe mich für jenen Weg entschieden, den ich für den richtigen hielt.»



«Aber wie sich herausstellte, war Russell mit seinem Lösungsansatz besser bedient. Es liegt an mir, das beim nächsten Mal anders zu machen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0