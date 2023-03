Martin Brundle zur Alonso/FIA-Farce: «Nur peinlich»

​Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA brummten Fernando Alonso in Saudi-Arabien eine Strafe auf, um sie dann zurückzuziehen. Ex-GP-Pilot Martin Brundle findet das Vorgehen der Kommissare fragwürdig.

Fernando Alonso brannte in Dschidda ein weiteres Feuerwerk ab. Der 41-jährige Spanier fuhr grandios zu seinem 100. Podestplatz in der Königsklasse – dritter Rang beim Grossen Preis von Saudi-Arabien, hinter den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez und Max Verstappen.

Was dann folgte, war Formel-1-unwürdig. Alonso wurde Rang 3 weggenommen, zur Pressekonferenz der ersten Drei erschien Mercedes-Fahrer. Grund: Beim Absitzen einer Fünfsekundenstrafe an der Box hatte ein Aston Martin-Mechaniker den Wagenheber bereits angesetzt.

Aston Martin liess das nicht auf sich sitzen. Die Grünen argumentierten: Verboten sei in diesen fünf Sekunden Arbeit am Rennwagen. Aber wenn ein Wagenheber angesetzt werde, passiere nichts weiter. Die Rennkommissare warfen das eigene Urteil um, Alonso also wieder Dritter.

Auch der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle, heute GP-Experte der britischen Sky, kann sich nicht an einen Präzedenzfall erinnern. Er sagt: «Das Übel begann, als sich Fernando zu weit links in seine Startbox stellte. Nun müssen wir wissen, aus diesen Autos ist die Sicht miserabel, und Fernando sitzt immer besonders tief im Wagen.»



«Über die Strafe konnte sich kaum jemand freuen. George erhielt einen Pokal, den er nicht erkämpft hatte und reagierte würdig – er sagte, die Auszeichnung gebühre Alonso. Und er fände die Strafe zu hart.»



«Der Pokal wechselte dann erneut den Besitzer, denn inzwischen wurde definiert: Wagenheber ansetzen okay, Wagen anheben nicht okay. Ich finde das alles einfach nur peinlich, und ich bin sicher, die FIA wird hier eine Regellücke schon bis zum kommenden GP-Wochenende in Australien schliessen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0