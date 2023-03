Christian Danner zu Max Verstappen: Das ist Ego-Sache

​Im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» wurde über das zweite Formel-1-Rennen der Saison in Saudi-Arabien diskutiert – und über einen Aufreger bei Red Bull Racing.

ServusTV-Gast im Hangar-7 am Salzburger Flughafen: der Münchner Christian Danner (64). Der Formel-3000-Champion von 1985 (vergleichbar mit der heutigen Formel 2) analysierte die Action vom zweiten WM-Lauf der Formel-1-Saison, in Dschidda.

Zum Doppelsieg von Red Bull Racing mit Sergio Pérez vor Max Verstappen sagt Danner: «Die erdrückende Überlegenheit hat eine neue Dimension erreicht. Wenn wir einen normalen Rennverlauf haben, dann ist Max Verstappen vorne weg. Es hat immer überragende Rennställe gegeben. Das jedoch, was sich nun nach zwei Läufen abzeichnet, das ist schon besonders dominant.»

Der langjährige GP-Experte von RTL weiter: «Am Start ist Fernando Alonso besser weggekommen als Pole-Mann Pérez. Aber wenn man ein Auto von Red Bull Racing fährt, dann kann man selbst in dieser Lage ganz entspannt bleiben. Sergio ist es nicht gewohnt, von Pole loszufahren, da war beim erst zweiten Mal in seiner GP-Karriere gewiss auch etwas Anspannung dabei. Doch Pérez konnte sich Alonso in aller Ruhe zurechtlegen.»

Zur Aufholjagd von Max Verstappen (wegen Antriebswellen-Defekts in der Quali vom 15. Startplatz losgefahren) sagt Danner: «Er war der schnellste Mann im Feld. Was ich so toll finde an Max – er kann sich jedem Gegner anpassen. In den ersten paar Runden hast du auf den ersten Blick nicht mal gemerkt, dass er mitfährt. Er blieb ganz cool und hat sein Vorrücken ganz ohne Ellbogen gemacht, das war alles sehr kontrolliert.»

Max Verstappen wartete bis zur letzten Runde, um sich die beste Rennrunde von Leader Sergio Pérez zu krallen. Das war sehr ausgebufft, denn auf diese Weise hatte der Mexikaner keine Möglichkeit mehr zum Konter. Es ist genau dieser eine Punkt für die beste Rennrunde, die Verstappen die WM-Führung konservierte.

Danner fährt fort: «Das war nicht nur ausgesprochen clever, sondern auch eine Ego-Sache – wer ist hier der Platzhirsch? Am Funk wurde ihm ja erklärt, die beste Rennrunde sei für das Team nicht so wichtig, und Max antwortete: ‘Für mich schon.’ Es ruhiger angehen zu lassen, wenn es um Punkte geht, das kannst du bei Verstappen glatt vergessen. So etwas musst du ihm nicht erzählen. Wenn er der Meinung ist, er schnappe sich diese schnellste Runde, dann macht er das auch so.»



«Ich bin überzeugt – Sergio Pérez glaubt tief in seinem Herzen, dass er Verstappen in einem normalen Zweikampf schlagen kann. Dabei hat er keine Chance. Aber der Mexikaner weiss auch: Mit RBR kann er in jedem Rennen aufs Podest fahren und weiterhin Rennen gewinnen. Für das Team wiederum ist es gut, einen Mann zu haben, auf den Verlass ist, wenn mit Max Verstappen etwas geschieht. So wie in Dschidda.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0