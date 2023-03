Christian Horner über Verstappen: «Herz in der Hose»

​Red Bull Racing hat in zwei Rennen zwei Doppelsiege eingefahren. RBR-Teamchef Christian Horner (49) gibt aber zu: Es gab im Grossen Preis von Saudi-Arabien einen Schreckmoment.

Sportlich makellose Leistung von Red Bull Racing in Saudi-Arabien: Erste Starreihe belegt, Doppelsieg eingefahren, beste Rennrunde gedreht, besser geht das nicht. Es war der 94. Sieg von RBR in der Königsklasse, der 24. Doppelsieg. In beiden Kategorien (Siege und Doppelsiege) liegt der Rennstall aus Milton Keynes auf dem fünften Platz der Rangliste hinter dem Traditionsrennstall Williams (114 GP-Siege, 33 Doppelsiege).

Aber es gibt auch Probleme: Antriebswellen-Defekt am Wagen von Max Verstappen in der Qualifikation, daher nur Rang 15 im Abschlusstraining.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner blickt so zurück auf das Geschehen am Roten Meer: «Riesenkompliment ans ganze Team. Wir haben nicht nur ein schnelles Rennauto gebaut, wir haben auch in Sachen Rennstrategie alles richtig gemacht. Was nicht ganz einfach war, angesichts des 15. Startplatzes von Max.»

«Wir haben jetzt den besten Saisonstart hingelegt, seit wir uns in der Formel 1 engagieren. Max hat die ideale Mischung aus Tempo und Vorsicht gefunden, um sich von P15 vorzuarbeiten. Und was Sergio angeht – aus meiner Sicht war dies sein bestes Rennen, seit er für uns fährt.»



«Reibungslos war das aber nicht. Als sich Max am Funk meldete und sagte, er höre ein sirrendes Geräusch bei Vollgas, rutschte ihm und uns das Herz in die Hose. Natürlich dachten wir sofort an den Defekt aus dem Training. Aber anhand der Daten konnten wir nichts Unnormales entdecken.»



«Als klar war, dass es keine unmittelbare Gefahr für Max gibt, gaben wir beiden Fahrern freie Fahrt.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden

WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0