Fred Vasseur (Ferrari) gnadenlos: «Das bringt nichts»

​Ferrari steht nach zwei WM-Läufen 2023 ohne Podestplatz da und belegt im Konstrukteurs-Pokal nur den vierten Zwischenrang. Teamchef Fred Vasseur findet dafür unmissverständliche Worte.

Ferrari beim WM-Auftakt in Bahrain: In der Qualifikation bei der Musik, im Rennen chancenlos – weil der Reifenverschleiss zu hoch war. In Saudi-Arabien, so waren die Italiener überzeugt, würde es im Rennen besser laufen. Tat es aber nicht, in Gegenteil.

Mit der harten Reifenmischung kamen die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc überhaupt nicht zurecht, der Spanier wurde Sechster, der Monegasse nur Siebter.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist in der Vollgasbranche nicht dafür bekannt, etwas schönzureden, der Franzose redete nach dem Rennen in Dschidda nicht um den heissen Brei herum. Auf die Frage, mit welchen Worten er sich nach dieser Klatsche an sein Team richten werde, sagte Vasseur: «Sich selber anzulügen, das bringt nichts. Du musst verstehen, wieso etwas gut funktioniert und wieso etwas Anderes nicht. Schöne Worte machen einen Rennwagen nicht konkurrenzfähiger.»

«Das Bild präsentiert sich für mich so: Wir haben ein Auto mit Potenzial, aber gemessen an Red Bull Racing sind wir nicht gut genug. Wir schaffen es nicht, unter allen Bedingungen das Beste aus dem Wagen zu holen.»



«Wir analysieren, wieso wir auf dem harten Reifen zu wenig schnell gewesen sind. Das liegt derzeit für uns im Mittelpunkt. In Sachen Reifen-Management müssen wir Fortschritte erzielen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0