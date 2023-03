Grosse Ehre: Helmut Marko erhält Josef Krainer-Preis

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko (79) wurde in seiner steirischen Heimatstadt Graz an der Universität mit dem Dr. Josef Krainer-Preis des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hatte am Sonntagabend in Dschidda nach dem Red Bull Racing-Doppelsieg noch die Rosenwasser-Duschen über sich ergehen lassen. Am Montagabend durfte er sich nach der Rückkehr gleich über eine weitere Ehrung freuen. Der Grazer Ex-Rennfahrer und Hotelier wurde nämlich in feierlichem Rahmen in der alten Aula der Uni Graz mit dem «Großen Josef Krainer-Preis 2023» ausgezeichnet.

In der launigen Laudatio meinte der Obmann des Gedenkwerks, Dr. Gerald Schöpfer, über Marko: «Nicht schlecht für einen Absolventen des ‚Gymnasiums der letzten Hoffnung‘.» Damit gemeint war das Internat von Bad Aussee, welches Marko einst gemeinsam mit dem unvergessenen Jochen Rindt besucht hatte. Die Übergabe der Auszeichnung an den Le Mans-Sieger von 1971 erfolgte durch den steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler.

Marko ist seit fast drei Jahrzehnten als Motorsportberater von Red Bull tätig. Nach seiner aktiven Karriere als Rennfahrer, die 1972 mit einer schweren Augenverletzung beim Frankreich-GP endete, stieg er in die Hotelbranche ein und eröffnete in Graz mehrere Hotels wie etwa das Schlossberghotel, das Augarten Hotel oder das Lendhotel, wo er auch junge Künstler fördert. Seit 2020 gibt es mit dem Hotel Kai 36 ein ganz junges Projekt.



Helmut Marko gründete auch sein eigenes Renn-Team, das in der DTM, der Formel 3 und der Formel 3000 (heute Formel 2) an den Start ging und dort auch Meisterschaften gewinnen konnte. Später wuchs daraus das Red Bull-Förderprogramm.



Benannt ist der Preis nach Josef Krainer Senior, er war der Landeshauptmann der Steiermark von 1948 bis 1971. Krainer galt und gilt als Landesvater der Steiermark. Landeshauptmann Christoph Drexler: «Mit der Verleihung der Josef Krainer-Preise soll das Wirken des großen steirischen Landeshauptmannes, Josef Krainer senior, bewahrt werden und der mit ihm untrennbar verbundene schöpferische und eigenständige Geist in der Steiermark gepflegt und weitergeführt werden. Die heute ausgezeichneten Persönlichkeiten repräsentieren mit ihren großartigen wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen diese Offenheit, das tiefe Kulturbewusstsein und stehen damit für die wirtschaftliche und soziale Erfolgsgeschichte unserer Steiermark.»



Die nächste Feier für Dr. Helmut Marko naht: Am 27. April feiert der Tausendsassa seinen 80. Geburtstag.