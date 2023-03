Flavio Briatore über Ferrari: Einige schlimme Fehler

​Der Italiener Flavio Briatore, Weltmeistermacher von Michael Schumacher und Fernando Alonso, nimmt beim Thema Ferrari kein Blatt vor den Mund. Er sagt, was Ferrari alles falsch gemacht hat.

Der RAI-Radiosender GR Parlamento hat den langjährigen Formel-1-Teamchef Flavio Briatore zum Interview gebeten. In der Sendung «La Politica nel Pallone» hat der Italiener Stellung bezogen zu aktuellen Themen rund um die Formel 1. Heissestes Thema südlich der Alpen: natürlich Ferrari, was sonst?

Der 72-jährige Italiener redet wie üblich nicht um den heissen Brei herum, wenn es um die Probleme von Ferrari geht: «Die sind ja nicht neu, es ist ein wenig wie in den meisten Jahren zuvor.»Für den früheren Teamchef von Benetton und Renault fing das Übel schon 2022 an: «Die Saison begann damals für Ferrari sehr gut, aber dann hat die FIA das Reglement geändert, weil die Autos zu sehr hüpften. Wenn ich am Ruder von Ferrari gestanden hätte, dann hätte ich das niemals erlaubt. Da hätte Ferrari seinen politischen Einfluss viel stärker geltend machen müssen. Sie hatten einen Vorteil, und dann ist ihnen dieser Vorteil durch die Reglementänderung genommen worden.»

Briatore weist noch auf ein anderes Problem hin. «Im letzten Jahr hiess es, der Wagen passe besser zu Charles Leclerc, weniger zu Carlos Sainz. Dann wäre es doch notwendig gewesen, alles auf die Karte Leclerc zu setzen, und Sainz hätte dahinter die Punkte für die Markenwertung nach Hause gebracht.»



Die Firmen-Kommunikation ist gemäss Briatore verbesserungsbedürftig. «Im Winter ist Ferrari immer ein Titelkandidat. Da hat bei der Präsentation ein Vorstandsmitglied doch tatsächlich gesagt, er habe noch nie einen so schnellen Ferrari gesehen. Aber mit solchen Aussagen werden doch nur die Fans aufgewühlt.»



«Jetzt haben wir ein Versprechen, das nicht gehalten wird, und ich sehe, wie sich die Tifosi in den sozialen Netzwerken aufregen. Du musst im Winter doch nicht solche Aussagen machen. Fahr erstmal ein Rennen, dann sieht man weiter. So werden nur die die falschen Erwartungen geschürt. Fakt ist jetzt, wo wir die anderen Rennwagen gesehen haben: Einige Gegner haben einen besseren Job gemacht.»



Briatore findet, Ferrari könne sich ein Beispiel an Aston Martin nehmen. «Klar ist es möglich, einen Rennstall näher an die Spitze zu bringen. Schaut euch nur, was Aston Martin macht.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0