Probleme bei AlphaTauri: Marko kündigt Änderungen an

AlphaTauri ging in Saudi-Arabien einmal mehr leer aus. Dass sich bei dem Rennstall etwas verändern muss, ist klar. Helmut Marko sagt, was sich tun wird.

Teamchef Franz Tost hat in Saudi-Arabien ziemlich klar erklärt, wo die Probleme bei AlphaTauri liegen. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko war nicht weniger unmissverständlich.

Die Verkaufsgerüchte sind erst einmal vom Tisch, AlphaTauri soll nicht veräußert werden. Was die Situation bei dem Schwesterteam von Red Bull Racing nicht besser macht. Denn das Team aus Faenza befindet sich in einer sportlichen Krise. Und dass es dort raus und deutlich bessere Ergebnisse einfahren muss, ist klar

Teamchef Franz Tost brachte die Probleme in Saudi-Arabien auf den Punkt, sie sind zahlreich. Und er weiß auch, was passieren muss, damit der Rennstall auch weiterhin die volle Rückendeckung genießt. «Besser performen, ganz einfach.»

Genau das ist eben nicht einfach, weil sich AlphaTauri im Winter mit der Richtung des Autos verhauen hat, weshalb Tost seinen Ingenieuren das Vertrauen entzog. Vor dem Team liegt nun jede Menge Arbeit.

«Es ist kein Geheimnis, dass wir nach der letzten Saison nicht zufrieden sind. Das, was wir bis jetzt von AlphaTauri gesehen haben von der aerodynamischen Seite bringt auch nicht das, was wir uns erhofft haben», bestätigte Marko bei Sky.

Was wird nun passieren?

Die Möglichkeiten der Synergien sollen noch mehr genutzt werden. «Man muss schauen, wie man das ändert. Wenn wir das beste Auto im Feld haben, muss sich AlphaTauri an diesen Maßstab halten. Das, was erlaubt ist, ist einiges. Die ganze Hinterachse, Aufhängungen, Getriebe und dergleichen - dass man so viel wie möglich von Red Bull Racing verwendet.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden

WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0