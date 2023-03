Zoff zwischen Verstappen und Pérez: Das sagt Horner

Red Bull Racing dominiert schon jetzt den Titelkampf in der Formel 1. Und schon jetzt gibt es Spannungen zwischen den beiden Teamkollegen Max Verstappen und Sergio Pérez.

Zwei Rennen ist die Saison gerade alt und schon gibt es bei Red Bull Racing erste Risse zwischen Max Verstappen und Sergio Pérez. So wurden die Diskussionen um die schnellste Rennrunde zumindest interpretiert.

Denn das Verstappen am Ende des Rennens die schnellste Rennrunde fuhr, brachte ihm die WM-Führung. Und im Psychospielchen mit seinem Teamkollegen einen Sieg.

Die große Frage: Hatten beide freie Fahrt? Oder hat Verstappen den Mexikaner ausgetrickst?

«Sie sagten mir, dass ich die schnellste Runde habe und das Tempo halten solle, ein bestimmtes Tempo. Ich dachte, dass die Kommunikation mit Max die gleiche sei. Wir müssen das noch einmal besprechen, denn ich habe sicherlich unterschiedliche Informationen bekommen und konnte nicht pushen», sagte Pérez.

Teamchef Christian Horner stellte nun klar, dass, nachdem zuvor feste Rundenzeiten vorgegeben wurden, um den Doppelsieg nicht zu gefährden, am Ende freie Fahrt galt. «Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es die letzte Runde ist, wenn es geht, dann geht es», sagte Horner.

«Beide Fahrer hatten also die Information. Pérez hatte zu diesem Zeitpunkt die schnellste Runde, und er fragte, was nun anliege. Und es war offensichtlich, warum er das tat. Er wusste, dass Max es versuchen würde», so der Red-Bull-Teamchef.

Pérez habe auch noch versucht, eine schnelle Runde zu fahren, so Horner, «aber er hat nach ein paar Kurven aufgegeben, weil sein Rückstand da schon anderthalb Zehntel betrug».

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0