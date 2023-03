Rosberg: Cullen-Trennung macht es noch schlimmer

Lewis Hamilton muss in Zukunft ohne seine Trainerin Angela Cullen auskommen, die Trennung wurde am vergangenen Wochenende verkündet. Nico Rosberg glaubt, dass Hamilton die Trennung zu schaffen macht.

Lewis Hamilton und Angela Cullen gehen getrennte Wege: Die Personalie machte am zweiten Rennwochenende in Saudi-Arabien Schlagzeilen. Denn die Neuseeländerin war immerhin sieben Jahre lang an der Seite des Mercedes-Superstars. Nicht nur als Trainerin, sondern auch als Freundin.

Spekulationen machten schnell die Runde, ob es einen Streit oder andere Probleme gab, doch die Trennung verlief ganz offensichtlich einvernehmlich.

Was laut Nico Rosberg möglicherweise nichts daran ändert, dass Hamilton daran zu knabbern hat. Neben der sportlich sowieso schon schwierigen Situation. «Ich denke, das macht die Sache wahrscheinlich noch schlimmer. Auch wenn die Trennung offenbar einvernehmlich war, war Angela eine echte Freundin», sagte Rosberg.

Er weiß, dass der Trainer ein essenzieller Teil eines Rennwochenendes ist. «Die meiste Zeit des Rennwochenendes verbringt man mit seinem Trainer, mit dem man auch zum Abendessen geht, in einer sehr kleinen, engen Gruppe - vielleicht ein Familienmitglied und ein Trainer und das war's», so Rosberg.

«Ich bin mir sicher, dass es für Lewis nicht ideal und nicht so schön sein wird, sie nicht dabei zu haben. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine weitere Herausforderung, mit der er umgehen und an die er sich gewöhnen muss», so der Deutsche.

Hamilton vermied es in Saudi-Arabien, ins Detail zu gehen, was die Trennung angeht, auch zu den Gründen schwieg er sich aus. «Es ist definitiv anders, sie tagsüber nicht zu sehen und ihre positive Energie nicht um sich zu haben», sagte er: «Aber ich habe immer noch ein tolles Team um mich herum. Sie ist im Geiste hier. Sie hat mich das ganze Wochenende über per SMS unterstützt.»

