Mercedes-Krise: Geht Hamilton zu Red Bull Racing?

Was macht Lewis Hamilton? Gerüchte über einen Team-Wechsel halten sich weiterhin hartnäckig. Wäre Red Bull Racing eine Option? Das sagt Teamchef Christian Horner.

Der Vertrag von Lewis Hamilton bei Mercedes läuft nach dieser Saison aus, verlängert hat der Brite noch nicht. Gerüchte, dass er Mercedes verlassen könnte, halten sich hartnäckig. Doch welche Optionen hat der 38-Jährige?

Das Problem: Hamilton wird mit Mercedes auch 2023 kein Wort im Titelkampf mitreden können, und das zum zweiten Mal in Folge. Und Hamilton wird auch mit Sentimentalitäten keinen Titel holen. Am Ende zählt das Auto, in dem er sitzt.

«Wenn du als Fahrer einen Titel gewinnen willst, musst du sicherstellen, dass du das richtige Auto hast. Wenn wir nicht zeigen können, dass wir ihm ein Auto geben können in den nächsten Jahren, muss er sich umschauen», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der Hamilton nicht böse wäre, würde er es «in ein, zwei Jahren» tun.

Denn Hamilton hat zuletzt immer wieder betont, dass das Feuer in ihm noch brenne, er weiterhin motiviert sei. Klar ist: Er will diesen achten WM-Titel, um Legende Michael Schumacher zu überholen und alleiniger Rekord-Weltmeister zu werden.

Der Punkt: Realistische Optionen halten sich in Grenzen.

Denn klar: Wenn Hamilton Mercedes verlässt, dann zu einem Team, wo er auf Anhieb den Titel holen kann. Red Bull Racing also. Ein Duo Max Verstappen/Lewis Hamilton in einem Team wäre der Traum aller Fomel-1-Fans.

Doch Teamchef Christian Horner nimmt Gerüchten den Wind aus den Segeln, bevor sie Fahrt aufnehmen. Denn der Vertrag von Verstappen läuft angeblich bis 2028, das Arbeitspapier seines Teamkollegen Sergio Pérez bis 2024.

«Wir sind sehr glücklich mit den Fahrern, die wir haben. Sie sind nicht nur für diese, sondern auch für nächste Saison bei uns unter Vertrag. Ich sehe also nicht, wo wir Platz für Lewis haben sollten», sagte Horner.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0