Kritik von Lewis Hamilton: Ich hab's euch doch gesagt

Die sportliche Chancenlosigkeit nagt an Lewis Hamilton. Der Brite, normalerweise ein Teamplayer wie er im Buche steht, musste deshalb zuletzt etwas loswerden: Kritik. Und zwar ziemlich deutliche.

«2022 gab es gewisse Dinge, die ich dem Team gesagt habe. Ich habe über die Mucken des letztjährigen Wagens gesprochen. Ich habe im Laufe meines Lebens so viele Autos bewegt, ich weiß, was ein Rennwagen braucht. Und was er nicht braucht», sagte er vor dem Rennen in Saudi-Arabien bei Radio 5 von BBC.

In Saudi-Arabien war Mercedes erneut ohne Siegchance, inzwischen hat Teamchef Toto Wolff verkündet, dass es einen Konzeptwechsel geben wird.

«Ich bin einer dieser Menschen, der gern Recht hat. Ich habe nicht immer Recht, aber in diesem Fall lag ich richtig. Das war also gut für mich. Das war ein bisschen wie: 'Ich hab's euch doch gesagt!'», sagte Hamilton.

Trotzdem sei klar, dass es eine Teamarbeit sei, so der Brite: «Aber: ich bin der direkte Weg zur Leistung des Autos, also arbeiten wir daran, uns gegenseitig zu vertrauen, was die Informationen angeht, die wir uns gegenseitig geben.»

Wäre es denn nicht eine Möglichkeit, sich an den Red-Bull-Seitenkästen zu orientieren und diese womöglich sogar zu adaptieren?

Das ist laut Hamilton zu kurz gedacht. «Die Leute reden ständig davon, die neuen Seitenkästen am Auto anzubringen, aber so einfach ist das nicht», sagte Hamilton in Saudi-Arabien. «Wenn man die Red Bull Sidepods an unserem Auto anbringt, wird sich nichts ändern, es wird sich buchstäblich nichts ändern, es könnte sogar langsamer fahren.»

«Es geht um die Aerodynamik. Darum, wie das Auto in den Kurven ausbalanciert ist. Es gibt so viele verschiedene Elemente, die die Leute natürlich nicht kennen, weil sie keine Aerodynamiker sind und man sie nicht sehen kann - es steckt viel mehr dahinter», so Hamilton.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0