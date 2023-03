Schumacher oder Hamilton: Wer hat die Nase vorne?

Wer ist der bessere Rekord-Weltmeister, wenn beide gegeneinander antreten würde: Michael Schumacher oder Lewis Hamilton? Ex-Teamchef Eddie Jordan legt sich bei der Frage fest.

Michael Schumacher und Lewis Hamilton haben beide sieben WM-Titel eingefahren, beide dominierten die Konkurrenz, Schumacher vor allem von 2000 bis 2004, als er mit Ferrari fünf Titel in Folge holte.

Hamilton wiederum war im Mercedes jahrelang unschlagbar, sicherte sich von 2014 bis 2020 mit Ausnahme von 2016 die Krone der Formel 1.

Die große Frage, die gerne immer wieder gestellt wird: Wer ist der bessere Rekord-Champion? Was wäre, wenn beide auf dem Höhepunkt ihres Schaffens gegeneinander antreten würden? Hypothetisch, aber interessant.

Dem früheren Teamchef Eddie Jordan, der Schumacher 1991 in die Formel 1 holte, wurde diese Frage von «OLBG» gestellt.

«Schumacher würde seine Ellbogen weiter ausfahren als Hamilton, aber Hamilton hat dieses Extra an Kontrolle. Über sechs Rennen glaube ich, dass es 3:3 ausgehen würde. Aber ich lege mich fest und sage, dass Hamilton gerade so um ein bisschen besser ist als Schumacher, wenn sie beide im gleichen Auto sitzen», sagte Jordan.

Schumacher sei wie jeder Top-Qualitätsfahrer, so Jordan: «Du kannst nicht auf so einem Niveau sein ohne Siegermentalität. Du musst aggressiv und hart sein, und Schumacher war beides. Die Kritiker erinnern sich immer an den illegalen Unterboden am Benetton und als er sein Auto in Monaco geparkt oder gecrasht hat, um die Pole Position zu holen.»

Jordan erinnerte sich zudem daran, was Schumachers früherer Teamkollege Eddie Irvine in seinem Vertrag stehen hatte.

Jordan: «Irvine muss zur Seite fahren, damit Schumacher das Rennen gewinnen kann. Ich kenne keinen anderen Fahrer, der das so gemacht hat. Ferrari hat es toleriert, und sie haben viele Weltmeisterschaften damit gewonnen. Worüber also beschweren? Aber Alain Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna oder Lewis Hamilton haben es nicht so gemacht. Das ist der Punkt, wo viele sagen, dass Schumacher zu hinterlistig war, wenn es ums Rennfahren ging.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0