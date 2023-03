4. USA-GP: Atlantic City (New Jersey) statt New York?

​Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat erklärt, er könne sich durchaus einen vierten USA-GP vorstellen, neben Austin, Miami und Las Vegas. Weichen dazu werden derzeit in Atlantic City (New Jersey) gestellt.

Wird es mittelfristig einen vierten Formel-1-WM-Lauf in den USA geben? Serien-Geschäftsleiter Stefano Domenicali hat erklärt, in einem Programm aus gut 25 Läufen seien vier Saisonrennen im Wachstumsmarkt Amerika nicht ausgeschlossen.

Seit Jahren versucht die Königsklasse, im Grossraum New York Fuss zu fassen. Jahrelang hatte Formel-1-Promoter Ecclestone versucht, einen WM-Lauf in der berühmtesten Stadt der Welt zu organisieren. Er biss auf Granit. Ein «Grand Prix of America» mit der Skyline von Manhattan im Hintergrund tauchte zwei Jahre lang in provisorischen Formel-1-WM-Kalendern auf, aber immer und immer wieder musste das geplante Rennen verschoben werden – weil die Finanzierung nicht zustande kam.

Im August 2013 sagte Ecclestone: «Sie haben einen gültigen Vertrag. Wenn sie die Bedingungen erfüllen, dann fahren wir auch. Wir wollen diesen Grand Prix. Wir haben lange genug daran herumgemacht, wir sind genügend Kompromisse eingegangen. Wir haben ihnen sogar zehn Millionen überwiesen, um einige Löcher zu stopfen und alle Türen offenzuhalten. Es ist uns ernst mit diesem Rennen.»

Ein Grand Prix auf dem «Port Imperial Street Course» von New Jersey, offiziell «Grand Prix of America», doch bei allen nur New-York-GP genannt, tauchte 2013 und 2014 im WM-Programm auf. Ein Rennen haben wir nie zu sehen bekommt, so sehr sich der amerikanische Geschäftsmann Leo Hindery jr. auch um die Finanzierung bemühte.



Nun könnte es doch noch zu einem Rennen in New Jersey kommen, in der Spielerstadt Atlantic City. Das frühere Flugfeld Bader Park wird für drei Milliarden Dollar umgewandelt in einen neuen Stadtteil, in die Planung ist eine Formel-1-taugliche Rennstrecke eingeschlossen.



Marty Small sr., Bürgermeister von Atlantic City, hat der Firma Deem Enterprises die Erlaubnis erteilt, die Entwicklung dieses Projekts voranzutreiben. Planung und Bau sollen zwischen sechs und neun Jahren dauern.



Atlantic City ist ein Urlaubsort an der Atlantikküste, gelegen im Bundesstaat New Jersey, 200 Kilometer südlich von New York. Die Stadt ist bekannt für breite Strände, einen weltbekannten Boardwalk und zahlreiche Casinos. Atlantic City wurde 1854 als Erholungsort für die Grosstädter aus Philadelphia und New York gegründet.