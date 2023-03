Flavio Briatore: Sein Urteil über Binotto und Vasseur

​Seit 2007 und Kimi Räikkönen hat Ferrari keinen Fahrer-WM-Titel mehr gewonnen, seit 2008 keinen Konstrukteurs-Pokal. Flavio Briatore findet, es liegt an der grundsätzlichen Ausrichtung.

Wie lange müssen die Tifosi noch Geduld zeigen? Der Finne Kimi Räikkönen war vor mehr als fünfzehn Jahren der bislang letzte Formel-1-Champion in Diensten von Ferrari, 2008 eroberte der erfolgreichste Rennstall der Welt den 16. und bislang letzten Konstrukteurs-Pokal.

Seither sind selbst Ausnahmekönner wie Fernando Alonso oder Sebastian Vettel ohne WM-Pokal geblieben. Immer wieder gibt es personelle Wechsel, das Team kommt einfach nicht zur Ruhe. Vielleicht liegt es aber auch an der grundsätzlichen Ausrichtung, wie Flavio Briatore gegenüber dem Corriere della Sera betont. Der 72-jährige Unternehmer wurde als Teamchef von Benetton mit Michael Schumacher Weltmeister und als Teamchef von Renault mit Fernando Alonso.

Briatore weist darauf hin: «Es reicht nicht, einen Mann auszuwechseln. Du brauchst auf allen entscheidenden Posten gewichtige Persönlichkeiten, und ich sehe dort keine. Ich weiss noch, dass Ferrari zu gewinnen begann, nachdem sie zehn oder zwölf Fachleute von Benetton geholt hatten. Das haben sie damals richtig gemacht.»

«Ich finde, Teamchef Mattia Binotto hat gute Arbeit geleistet. 2022 war Ferrari konkurrenzfähig. Aber dann haben sie Mattia viel zu viel Verantwortung aufgebürdet, und damit haben die Probleme begonnen.»



Was hält Briatore von Binotto-Nachfolger Fred Vasseur? «Ich kenne ihn ziemlich gut. Das ist einer, der weiss, wie man die Ärmel hochkrempelt. Er nimmt seine Arbeit sehr ernst. Aber er hat ja erst gerade begonnen und muss sich im Team noch immer zurechtfinden. Wir müssen ihm Zeit geben.»



Zu Charles Leclerc meint Briatore: «Bei Ferrari liegt es am Auto, nicht am Fahrer. Wie sonst wäre es möglich, dass Leclerc in den Qualifyings oft so nach an den Piloten von Red Bull Racing liegt?»



Von den anderen jungen Piloten gefällt Briatore besonders gut: «George Russell. Ein Siegfahrer, der inzwischen meist vor Lewis Hamilton auftaucht. Der ist echt der Hammer.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0