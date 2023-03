Andrea Stella (McLaren): Red Bull-Gegner ohne Ausrede

​McLaren-Teamchef Andrea Stella kann das kollektive Aufstöhnen der Konkurrenz von Red Bull Racing nicht verstehen. «RBR hat einfach die Hausaufgaben besser gemacht, da gibt es keine Ausrede.»

Zwei WM-Läufe 2023, zwei Doppelsiege für Red Bull Racing, in Bahrain mit Max Verstappen vor Sergio Pérez, in Saudi-Arabien mit Pérez vor Verstappen. Die Konkurrenz ist bedient. Mercedes-Fahrer George Russell hat sogar gesagt, RBR könnte in diesem Jahr jedes der 23 Rennen gewinnen!

McLaren-Teamchef Andrea Stelle sieht die Situation so: «Wir hatten in den vergangenen Jahren einige prachtvolle Duelle um den Sieg. Vielleicht müssen wir anerkennen, dass wir es in diesem Jahr wieder mit einem dominanten Rennstall zu tun haben.»

«Fakt ist – die Gegner von Red Bull Racing haben keine Ausrede. Heute stehen dir so viele Informationen offen, die Autos werden sogar am Freitag vor dem Training in der Boxengasse ausgestellt und können in Ruhe betrachtet werden. Da kannst du als Rivale nicht sagen, du wüsstest nicht, was zu tun sei.»

«Red Bull Racing hat einfach die Hausaufgaben besser gemacht, und alle Gegner müssen nachlegen. Und einfach wird das für niemanden.»



«Aber die Saison ist noch lang, und wir werden von allen Teams sehr viele Entwicklungen sehen. Ich gehe davon aus, dass die Gegner Red Bull Racing im Laufe der Zeit näherrücken.»



«Und wie man auch im dichten Mittelfeld einen stattlichen Schritt nach vorne machen kann, das hat uns Aston Martin vorgeführt. Wenn sie zu so etwas fähig sind, dann müssen das die Anderen auch können. Wieso das bei denen geklappt hat? Ich schätze, sie haben sich für das richtige Fahrzeugkonzept entschieden und das konsequent entwickelt.»



McLaren ist hinter Ferrari das zweitälteste und auch das zweiterfolgreichste Formel-1-Team. Es feiert 2023 sechzig Jahr Firmenbestehen. Wo siedelt Andrea Stella McLaren derzeit an? Der Italiener sagt: «Es ist offensichtlich, dass Red Bull Racing, Ferrari, Aston Martin und Mercedes dem Rest des Feldes voraus sind. Dann folgt wohl Alpine. Die Leistungsdichte im Feld dahinter mit uns ist hoch. Ich will das nicht an einer Zahl festmachen, aber wir sind da mit dabei und wollen uns Schritt um Schritt vorarbeiten.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0