Hill: Druck von den Verstappens wird groß sein

Sergio Pérez will in dieser Saison um den Titel kämpfen, weshalb es zwischen Max Verstappen und ihm krachen könnte. Damon Hill erwartet ein «recht interessantes» Duell.

Das Duell zwischen den beiden Red-Bull-Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez sorgt früh in der Saison schon für erste Reibereien. Nach zwei Rennen liegt Titelverteidiger Verstappen mit 44 Punkten einen Zähler vor dem Mexikaner.

Was hat dieses Duell, das wegen der Vergangenheit der beiden belastet ist, zu bieten? «Aus sportlicher Sicht bin ich der Meinung, dass man Checo jede Gelegenheit geben sollte, in diesem Team unter gleichen Bedingungen zu kämpfen», sagte Hill motorsport.com.

Der Weltmeister von 1996 weiß aber auch, dass es nicht nur um die Fahrer und die Leistung auf der Strecke geht, sondern auch um Politik. «Ich weiß, dass der Druck von den Verstappens, auch von seinem Vater, auf Red Bull sehr groß sein wird. Er wird die Karte zücken und sagen: 'Ich bin eure Zukunft. Es ist alles um mich herum aufgebaut.'»

«Checo weiß, womit er es zu tun hat. Aber er wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Es könnte recht interessant werden ...», so Hill weiter.

«Was auch immer passiert, die Verstappens werden es nicht einfach hinnehmen. Man hat nach Saudi-Arabien gesehen, dass Max ... Ich würde sagen, schmollen ist kein zu starkes Wort. Er sah sehr unglücklich darüber aus, wie die Dinge gelaufen sind. Diese Leute mögen es nicht, Zweiter zu werden.» Das hat Verstappen auch sehr deutlich so gesagt.

Doch auch Pérez sei ein selbstbewusster Typ, sagte Hill: «Checo wird von einem sehr interessanten Mann namens Julian Jacob betreut. Julian hat früher für Alain Prost und Ayrton Senna gearbeitet, er ist also schon sehr lange dabei und kennt diesen Sport und weiß, was in den Formel-1-Teams vor sich geht.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0