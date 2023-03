Dominanz von Red Bull Racing: Horner überrascht

Red Bull Racing dominiert in der Formel 1 im Moment die Konkurrenz. Davon ist sogar Teamchef Christian Horner überrascht. Er rechnet mit baldiger Gegenwehr.

Zwei Doppelsiege hat Red Bull Racing in den beiden bisherigen Rennen eingefahren. Was die Konkurrenz konsterniert zurücklässt, ist die Leichtigkeit, mit der Max Verstappen und Sergio Pérez dominieren.

«Red Bull fliegt regelrecht im Vergleich zu allen anderen», sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. «Zu Beginn eines Stints hat Red Bull einen Vorteil von etwa einer Sekunde, wie schon im Qualifying. Dann zieht es sich weiter auseinander, weil bei uns der Verschleiß größer ist. Wenn, dann beweist das nur, dass wir uns steigern müssen und dass Red Bull aktuell wirklich dominant agiert.»

Nach dem bereits recht dominanten Ende 2022 – hat Red Bull Racing damit gerechnet, 2023 so weit vorne zu sein? Hat Teamchef Christian Horner der Start überrascht?

«Ja», sagte Horner auf die entsprechende Frage. «Das Team in Milton Keynes hat über den Winter hervorragende Arbeit geleistet», sagte Horner: «Ich glaube nicht, dass wir uns das vor der Saison hätten träumen lassen».

«Es war so wichtig für uns, gut aus den Startlöchern zu kommen», betonte der Brite. Zur Erinnerung: Das Red Bull Racing-Team muss bei der Entwicklung haushalten, schließlich wurden die erlaubten Windkanal-Tests um zehn Prozent gekürzt, weil der Rennstall aus Milton Keynes die Budgetgrenze im Jahr 2021 geringfügig übertreten hatte.

Man habe es sich daher nicht leisten können, die eigenen Ziele im Winter zu verpassen, «denn mit diesem Handicap wird man nie in der Lage sein, sich aus dieser Situation herauszuarbeiten», sagte Horner.

Bei aller Dominanz hat Horner die Gegner wie Mercedes oder Ferrari weiter auf der Rechnung. «Ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere Gegner schnell und aggressiv zurückkommen werden», sagte Horner bei Sky.

«Wir hören von großen Upgrades bei Mercedes, und ich bin sicher, dass auch Ferrari mit der aktuellen Position nicht zufrieden ist. Wir erwarten also, dass sich die Dinge schnell angleichen, sobald wir wieder in Europa sind», so Horner.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0