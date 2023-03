Alonso mit Loblied auf Stroll: «Ein echter Anführer»

Fernando Alonso reitet mit Aston Martin im Moment auf einer Erfolgswelle. Ein wichtiger Faktor laut Alonso ist Teambesitzer Lawrence Stroll.

Lawrence Stroll hat Fernando Alonso zu Aston Martin geholt. Dabei dürften nicht nur das Geld und die Vertragslaufzeit eine Rolle gespielt haben, sondern auch der Teambesitzer selbst. Denn von dem spricht Alonso nach dem starken Saisonstart in der Formel 1 in den höchsten Tönen.

«Er hat die Vision, dass das Team in naher Zukunft gewinnen soll, egal, was es kostet. Und wann immer er eine Idee hat, hat er normalerweise Erfolg», so der Spanier.

Klar: Auch das Finanzielle ist wichtig, denn das Geld des Milliardärs hilft Aston Martin, 2023 auf Augenhöhe mit Mercedes und Ferrari zu agieren. «Du weißt, dass du alles hast, was du brauchst. Das Team ist in sicheren Händen und bekommt alles, was es verlangt. Und das ist das Interessante an Aston Martin», so Alonso.

Alonso fühlt sich zudem an einen Wegbegleiter erinnert: Flavio Briatore. Mit dem Italiener gewann Alonso 2005 und 2006 seine beiden WM-Titel.

«Auch Flavio war sehr charismatisch und ein echter Anführer», sagte Alonso über seinen früheren Teamchef und langjährigen Manager Briatore.

«Man muss ein Anführer für viele Menschen sein. Formel-1-Organisationen bestehen aus 700 oder 800 Leuten, und es ist nicht einfach, bei den vielen verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten im Team immer einer Stimme und einem Anführer zu folgen», sagte Alonso.

Der 41-Jährige weiter: «Du brauchst etwas, damit die Leute auf dich hören und dich respektieren, und ich glaube, dass nur Flavio und Lawrence diese Führungsqualitäten haben bei den Teams, bei denen ich gearbeitet habe.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0