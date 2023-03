Red Bull Racing überlegen: Stein der Weisen gefunden

Red Bull Racing dominiert die Konkurrenz im Moment recht deutlich. Der frühere F1-Fahrer Alex Wurz erklärt, wie Red Bull Racing den Stein der Weisen gefunden hat.

Lewis Hamilton war bedient. Ja, am Ende fuhr der Brite beim Saudi-Arabien-GP einen fünften Platz ein. Schadensbegrenzung. Mehr war nicht drin.

Immerhin lag er am Ende vor den beiden Ferrari. Doch der Rückstand vor allem zu Red Bull Racing ist beängstigend. Hamilton zeigte sich konsterniert ob des Speeds von Max Verstappen, der von Startplatz 15 aus ins Rennen gegangen war und während des Rennens förmlich an Hamilton vorbeiflog.

«Ich habe definitiv noch nie so ein schnelles Auto gesehen. Selbst als wir schnell waren, waren wir nicht so schnell», so Hamilton: «Das ist das schnellste Auto, das ich im Vergleich zum Rest gesehen habe. Ich weiß nicht, warum oder wie, aber er kam mit einer enormen Geschwindigkeit an mir vorbei und ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, ihn zu blockieren, weil der Geschwindigkeitsunterschied so groß war.»

Woher rührt dieser Vorteil?

«Sie können tiefer fahren als die Konkurrenz. Das heißt, dass man mit dem Fahrzeug über den Unterboden mehr Downforce generiert als die anderen und daher im Umkehrschluss weniger Flügel fahren kann und daher einen höheren Topspeed erzielt», sagte der frühere Formel-1-Fahrer Alex Wurz im ORF.

Red Bull Racing habe den Stein der Weisen gefunden: «Tief fahren zu können, ohne in das Phänomen des Bouncings zu kommen.»

Ähnlich sieht es auch Ralf Schumacher, der Red Bull lobt: «Sie haben sich super was erarbeitet. Sie haben das Konzept überarbeitet und die Probleme aus der Welt geschafft. Und, dadurch, dass sie tiefer fahren können, sind sie aerodynamisch effizienter», sagte der Sky-Experte.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0