Jordan kritisiert Alonso: Hat nur das Geld gesucht

Eddie Jordan traut Fernando Alonso in diesem Jahr Rennsiege zu, einen Angriff auf den Titel allerdings nicht. Gleichzeitig kritisiert er den Spanier auch für eine Karriere-Entscheidungen.

Es war 2005, als Fernando Alonso den früheren Teamchef Eddie Jordan endgültig und nachhaltig beeindruckte. Im Rennen in Suzuka überholte Alonso Legende Michael Schumacher in der berühmt-berüchtigten 130R – und das außen.

«Ich sagte: ‚Oh mein Gott, wie kann er damit durchkommen!‘. Alonso hat es geschafft, und von da an dachte ich, dass er für Großes bestimmt ist», verriet Jordan im Interview mit «OLBG». Alonso war damals auf dem Weg zu seinem ersten Titel, dem er 2006 einen zweiten folgen ließ.

Danach war er noch mehrere Male nah dran, 2007 konzentrierte er sich aber mehr auf den Zwist mit seinem damaligen McLaren-Teamkollegen Lewis Hamilton, so dass er nur Dritter wurde. 2010, 2012 und 2013 scheiterte er mit Ferrari unmittelbar an Red Bull Racing und Sebastian Vettel, Alonso wurde Vize-Weltmeister.

Danach folgten sportlich verschwendete Jahre bei McLaren, aber auch Alpine. Dass es nicht zu mehr Titeln gereicht hat, wirft Jordan Alonso in dem Interview vor.

«Ich gebe ihm die Schuld dafür, dass er nicht vier-, sechs- oder vielleicht sogar achtmal Weltmeister geworden ist, er hätte sich seine Teams besser aussuchen sollen. In seinen 30ern hat Alonso das Geld gesucht, obwohl er einen anderen Weg hätte einschlagen können», sagte Jordan.

Jetzt sei der Spanier er zu der Einsicht zurückgekehrt, dass er ein Team um sich herum habe, das genug habe, um das Auto gut ins Ziel zu bringen, so Jordan. «Ich glaube, dass er dieses Jahr Rennen gewinnen wird», sagte der Ex-Teamchef, für den ganz großen Wurf wird es aber nicht reichen: «Er wird die Red Bulls nicht schlagen.»

Und was sagt Alonso dazu?

«Ich würde sagen, dass ich in den 20 Jahren, die ich in der F1 bin, nur vier frustrierende Jahre in einem McLaren-Honda hatte, der nicht konkurrenzfähig war. Aber in 16 Jahren habe ich um Podiumsplätze und Siege gekämpft, und das ist ziemlich einzigartig», sagte der Spanier Channel 4.

«Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute da draußen ein bisschen Mitleid mit den Schritten haben, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Aber die Fakten sagen etwas anderes und das stelle ich gerne klar», so Alonso.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0