David Coulthard: Toto Wolff hatte den falschen Lehrer

​Der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard spricht über die schwierigen Zeiten bei Mercedes-Benz. Der 51-jährige Schotte glaubt, den früheren Dauer-Weltmeistern fällt ihr Erfolg auf den Kopf.

Zwei Rennen, kein Podestplatz für Mercedes-Benz. Das ist für die achtfachen Sieger im Konstrukteurs-Pokal eine Ohrfeige. Es tröstet auch nicht, dass sich Ferrari in der gleichen Situation befindet.

Die Reaktionen von Teamchef Toto Wolff und Lewis Hamilton nach dem WM-Start waren heftig. Das wundert auch David Coulthard, der WM-Zweite von 2001 hat das Geschehen vor Ort für den englischen Channel 4 verfolgt.

Der 13-fache GP-Sieger sagt: «Für mich ist das der klassische Fall, dass Erfolg ein lausiger Lehrer ist. Wenn du so viele Rennen gewinnst, dann klopfen dir alle auf die Schulter und du denkst leicht: ‘Wir sind wirklich brilliant.’»

Der Schotte meint weiter: «Mercedes hat über Jahre dominiert. Nun müssen sie sich in rauerer See erst etwas zurechtfinden, denn so etwas kannten sie zuvor kaum. Aber gleichzeitig sollten wir nicht vergessen – wir reden hier von jenem Team, das die WM-Entscheidung 2021 bis zum letzten Rennen hinauszögern konnte.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0