Nico Hülkenberg (Haas): Wieso er sein Geld wert ist

​Der Deutsche Nico Hülkenberg ist bei seinen vorderhand letzten sechs Australien-GP immer in die Top-Ten gefahren, einmal als Sechster, vier Mal als Siebter. Daran will der Haas-Fahrer anknüpfen.

Rennstallbesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner haben den 35-jährigen GP-Routinier Nico Hülkenberg vor allem aus zwei Gründen engagiert – der Deutsche weiss, wie man Autos ins Ziel bringt und gilt als exzellenter Entwickler.

Gerade beim Grossen Preis von Australien hat der Emmericher immer wieder bewiesen, wieso er sein Geld wert ist: In seinen vergangenen sieben Rennen im Albert-Park ist Nico jedes Mal ins Ziel gekommen, sechs Mal davon in den Punkten, einmal als Sechstplatzierter, vier Mal als Siebter. Vor seinem dritten Rennen mit Haas sagt «Hülki»: «Seit ich 2019 letztmals im Park gefahren bin, ist die Bahn umgebaut worden, sie ist erheblich schneller geworden, das passt mir.»

«Das ist jetzt wieder eine ganz andere Hausnummer als Bahrain oder Dschidda, und ich finde, wir haben in der modernen Formel 1 eine gute Mischung gefunden aus klassischen Rennstrecken und modernen Pisten.»

«Dann wird es eine etwas längere Pause geben. Das war nicht so geplant (zwei Wochen nach Australien hätte der Grosse Preis von China stattfinden sollen, aber der wurde abgesagt, wegen der damals sehr strengen Regeln der Chinesen im Kampf gegen Corona, M.B.). Aber wir werden diese Pause nutzen, um die Erfahrungen aus den Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien auszuwerten. Mir als Racer wäre es natürlich lieber, es würde gleich volle Pulle weitergehen.»



Nico Hülkenberg in Melbourne

2010 mit Williams: Quali-15., Ausfall (Kollision)

2012 mit Force India: Quali-9., Ausfall (Kollision)

2014 mit Force India: Quali-7., Sechster

2015 mit Force India: Quali-13., Siebter

2016 mit Force India: Quali-10., Siebter

2017 mit Renault: Quali-11., Elfter

2018 mit Renault: Quali-7., Siebter

2019 mit Renault: Quali-11., Siebter





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0