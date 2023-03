Max Verstappen in Australien: Verblüffende Zahlen

​Unter vielen kuriosen Statistiken der Formel 1: Von allen 27 GP-Strecken, auf welchen Max Verstappen angetreten ist, hat ihm der Albert Park Circuit von Melbourne im Schnitt am wenigsten Punkte eingebracht.

Max Verstappen hat in seiner Siegstatistik 2022 tüchtig zugelegt: Inzwischen hat der 25-jährige Niederländer auf 22 verschiedenen Rennstrecken gewonnen. Nur Michael Schumacher (23) und Lewis Hamilton (31) haben auf mehr verschiedenen Strecken triumphiert.

Von den 2023 befahrenen Kursen fehlen in seiner Sammlung an GP-Siegen lediglich vier Kurse, auf welchen schon gefahren worden ist – Australien, Grossbritannien, Singapur und Katar. Las Vegas ist natürlich für alle neu.

Australien ist für Max ein Sonderfall. Denn auf keinem anderen Kurs ist die Punkteausbeute für den Red Bull Racing-Star so mager wie im Albert-Park von Melbourne.



Max Verstappen in Melbourne

2015 mit Toro Rosso: Ausfall (Motorschaden)

2016 mit Toro Rosso: Rang 10

2017 mit Red Bull Racing: Rang 5

2018 mit Red Bull Racing: Rang 6

2019 mit Red Bull Racing: Rang 3

2022 mit Red Bull Racing: Ausfall (Benzinleck)



Wir sehen: Bei sechs Einsätzen gab es nur einen Podestplatz, im Schnitt gab es für den Ausnahme-Racer nur sechs Punkte pro Grand Prix.



2023 will Max Verstappen seine mässige Zwischenbilanz in Australien aufpolieren. Die Zeichen dafür stehen gut: Sein Red Bull Racing RB19-Honda ist das schnellste Auto im Feld.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0