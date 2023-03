Ferrari vor Australien-GP: Das grösste Problem

​Das stolze Ferrari steht nach zwei Saisonrennen 2023 nur auf dem vierten Rang im Konstrukteurs-Pokal. Der französische Teamchef Fred Vasseur sagt, welches Problem am dringlichsten angepackt werden muss.

Ausfall von Charles Leclerc beim WM-Auftakt in Bahrain, Carlos Sainz auf Rang 4, der Spanier dann in Saudi-Arabien Sechster, der Monegasse Leclerc magerer Siebter – die Ausbeute von Ferrari nach zwei Rennen ist enttäuschend. Die Italiener waren mit dem Vorsatz in die Saison gegangen, Red Bull Racing zu schlagen, nun liegen sie im Konstrukteurs-Pokal nur auf Platz 4, hinter Red Bull Racing, Aston Martin und Mercedes-Benz.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Die Fahrzeugbalance war recht gut. Auch im Abschlusstraining. Der Wagen hat weder über- noch untersteuert, und er lag auch auf Bodenunebenheiten manierlich.»

«Wir konnten einige Male das Potenzial des Wagens anzapfen, etwa auf dem weichen Reifen in der Qualifikation oder auf den mittelharten Walzen zu Beginn des Grand Prix.»

Dann sagt Vasseur, was im Saudi-Arabien-GP das grösste Problem gewesen ist: «Wirklich Schwierigkeiten hatten wir nach dem Wechsel auf die harten Pirelli. Vielleicht liegt es an den Pistentemperaturen, die im Laufe des Rennens herunterkamen. Da hat die Wechselwirkung im Dreieck Auto, Piste und Reifen nicht gestimmt. Und dem gehen wir derzeit auf den Grund.»



«Wenn du Erfolg hast, dann steht der immer auf verschiedenen Säulen. Und weil wir einen schlechten Rennteil gezeigt haben auf den harten Reifen, liegen wir ja nicht falsch beim Motor oder bei der Aerodynamik. Wir werden schon in Australien neue Teile am Wagen haben.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0