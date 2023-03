Max Verstappen: «Australien war nie gut zu mir»

Max Verstappen nach seinem Sieg in Bahrain

Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen hat mit dem Grossen Preis von Australien noch eine Rechnung offen: sechs GP, nur ein Podestplatz. Der Niederländer will diese Statistik korrigieren.

Melbourne ist kein gutes Pflaster für Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Der 25-Jährige hat hier sechs Formel-1-WM-Läufe bestritten und stand dabei nur einmal auf dem Siegerpodest, als Dritter nach dem Traditions-GP der Ausgabe 2019.

Auf keinem anderen Formel-1-Kurs ist die Punktebeute im Schnitt so mager wie auf dem Albert Park Circuit. Der 37-fache GP-Sieger Verstappen sagt denn auch: «Australien war nie gut zu mir. Ich freue mich jedes Mal, nach Melbourne zu reisen und etwas Zeit in der Stadt zu verbringen, aber auf der Rennstrecke mussten wir hartes Brot essen.»

«Dabei liegt mir die Strecke, ich finde auch, sie ist durch den Umbau erheblich attraktiver geworden mit diesen Highspeed-Bögen. Jetzt will ich endlich mal ein reibungsloses Rennen erleben. Unser Team hat in Melbourne letztmals 2011 gewonnen (mit Sebastian Vettel, M.B.), und es wäre langsam Zeit für einen neuen Volltreffer.»

Red Bull Racing kann in Australien den dritten Doppelsieg in Folge einfahren, etwas, das der Rennstall aus Milton Keynes noch nie geschafft hat.



Auch sonst läuft es bei RBR: 12 Siege in den vergangenen 13 Rennen.



Und: Melbourne ist auch jene Strecke, auf welcher Max 2015 sein Formel-1-Debüt gegeben hat, damals für Toro Rosso (heute AlphaTauri), als 17-Jähriger.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0