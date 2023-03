Jeremy Clarkson (Top Gear): F1 funktioniert so nicht

​Der Engländer Jeremy Clarkson (62) wurde als Moderator der Kultsendung «Top Gear» weltberühmt, auch wegen seiner kontroversen Ansichten. So wie über die moderne Formel 1.

Jeremy Clarkson hat sich den Grossen Preis von Bahrain vor Ort angesehen. Das langjährige Aushängeschild der vielleicht berühmtesten Autosendung der Welt, Top Gear, ist offenbar wenig beeindruckt worden, wie er der Sunday Times verraten hat. Der 62-jährige Brite weist auf einen entscheidenden Fehler hin.

Clarkson erklärt das in seiner Kolumne so: «Ich war vor fünfzig Jahren auf einer Tribüne in Woodcote, beim britischen Grand Prix in Silverstone. Will heissen, ich sass erste Reihe Mitte, als es zur Sache ging mit Jody Scheckter, der sich mitten im Feld drehte und eine Massenkollision auslöste. Es fühlte sich an wie der längste Formel-1-Unfall aller Zeiten.»

«Von meinem Platz aus sah ich eine riesige Staubwolke, und aus dieser Wolke kamen Autos in Einzelteilen heraus. Es war wie Lego rückwärts. Zum Glück verlor niemand das Leben, und einzig Andrea de Adamich zog sich Verletzungen zu (der Italiener erlitt einen Beinbruch, M.B.). Es dauerte eine Stunde, ihn aus seinem Brabham zu schneiden. Später kehrte er in die Formel 1 zurück, als Kommentator.»

«In jenem Moment auf der Tribüne hatte ich den Eindruck – ich bin diesem Sport verfallen. Ich dachte: Ich werde mir künftig so viele Rennen anschauen wie ich nur kann.»

«Nun, das Gefühl dauerte ungefähr eine Viertelstunde bis nach dem Neustart. Es blieb ein spannendes Rennen, mit Zwischenfällen und Aufregung hüben und drüben. Jackie Stewart hat sich gedreht beim Versuch, Ronnie Peterson zu überholen. James Hunt und Niki Lauda haben sich einen Zweikampf geliefert, viele weitere zwischen den beiden sollten folgen. Peter Revson hat ein Meisterstück abgeliefert und gewonnen. Nur habe ich von all dem nichts gesehen.»



«Und genau das ist für mich das grosse Problem der Formel 1 als Live-Veranstaltung. Du musst schon sehr glücklich sein, wenn du einen Zwischenfall miterleben willst. Und selbst wenn du am richtigen Ort bist, dann ist dieser Aufreger in Blitzesschnelle vorbei. Und du hast in der Regel keine Möglichkeit, eine Zeitlupen-Wiederholung zu sehen, um zu verstehen, was eigentlich vorgefallen ist. Deshalb sage ich – die Formel 1 funktioniert als Sport nur im Fernsehen.»



Die Zuschauerzahlen sagen etwas Anderes. Es kommen mehr Menschen denn je zu den Formel-1-Läufen. Nicht zuletzt dank der Netflix-Erfolgsdoku «Drive to Survive». Jeremy Clarkson sagt: «Meine jüngste Tochter hat sich nicht für die Formel 1 interessiert – bis Netflix kam. Nun kennt sie die Beinlänge von Charles Leclerc und will unbedingt Pierre Gasly kennenlernen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0