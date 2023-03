Mike Krack, Aston Martin: Versuchung Vettel war gross

​Vor dem Formel-1-Wintertest fiel Aston Martin-Fahrer Lance Stroll vom Rennrad. Nun bestätigt Teamchef Mike Krack: Es gab durchaus Überlegungen, Sebastian Vettel aus der Formel-1-Rente zu holen.

Zunächst war nur von einem Unfall beim Radfahren in Spanien die Rede, dann konnte Lance Stroll am Formel-1-Wintertest wegen Verletzungen an beiden Handgelenken nicht teilnehmen und wurde durch den Aston Martin-Reservisten Felipe Drugovich ersetzt. Aber Stroll kämpfte sich zurück und wurde beim WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit eindrucksvoller Sechster.

Klar hegten viele deutsche Formel-1-Fans die Hoffnung, dass für den verletzten Kanadier Stroll der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel aus der Grand-Prix-Rente geholt wird. Aber gab es wirklich solche Überlegungen?

Nun bestätigt Aston Martin-Teamchef Mike Krack im Podcast F1 Nation: «Waren wir versucht, Sebastian zurückzuholen? Ja, zu 100 Prozent! Aber wir haben es letztlich nicht gemacht, weil wir so viel Respekt vor Sebastian und seiner Entscheidung haben, die er damals getroffen hat. Es wäre nicht richtig gewesen, ihn zu fragen. Wir wollten ihn nicht in eine schwierige Situation bringen.»

Nachdem Aston Martin mit Fernando Alonso in Bahrain einen sensationellen dritten Platz errungen hat, meldete sich auch Vettel bei den Grünen. Mike Krack weiter: «Wir stehen immer in Kontakt, und wie ein wahrer Gentleman hat uns Vettel zum Podestplatz beim WM-Auftakt gratuliert.»



«Ich sagte zu ihm – das ist auch dein Verdienst, denn du hast uns die letzten zwei Jahre so viel weiter gebracht. Er ist damit im Reinen, er zeigt keine Reue über seinen Rücktritt, auch nicht jetzt, wo wir die Saison so gut beginnen konnten.»



«Es besteht ein enormer Respekt von Sebastian für unser Team und umgekehrt, und ich habe seine Worte der ganzen Mannschaft weitergeleitet.»