Fernando Alonso: Sein Ziel für den Australien-GP 29.03.2023 - 18:03 Von Mathias Brunner

© LAT Fernando Alonso bei der Pistenbesichtigung in Australien

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso strebt in Australien den dritten Podestplatz in Folge an. Das ist ihm letztmals vor zehn Jahren gelungen, damals noch im Ferrari.